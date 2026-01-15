EV Landshut lädt zum Nachwuchstag gegen Crimmitschau ein

Landshut. (PM EVL) Dieser Spieltag steht ganz im Zeichen unserer Stars von morgen!

Beim Heimspiel des EV Landshut gegen die Eispiraten Crimmitschau am Sonntag, den 18. Januar 2026 (17 Uhr/VR-Bank Landshut Arena) dreht sich alles um den Nachwuchs des EV Landshut e.V.

Bereits um 10 Uhr startet der Tag mit dem Heimspiel der U20-Junioren gegen die Kölner Haie. Die jungen Talente des EVL wollen zeigen, was in ihnen steckt, und freuen sich über jede Unterstützung im Stadion.

Mit Beginn des Einlass um 15:30 Uhr geht es dann mit dem DEL2 Spiel richtig los: Vor dem Stadion gibt es Waffeln, deren Erlös zu 100 % in die Nachwuchsabteilung fließt. Die Eiskunstlaufabteilung des EVL zeigt bereits vor dem Warm-Up der 1. Mannschaft ihr Können. In der ersten Drittelpause findet das beliebte Puckwerfen statt und in der zweiten Drittelpause gibt es wie bereits im vergangegenen Jahr eine große Skill-Show der Nachwuchspuckjäger. Die Kids sind zudem aktiv bei Interviews, Pressekonferenz und der Auszeichnung des „Man of the Match“.

Auch die Profis laufen erneut in speziellen Trikots ohne Werbung auf, die nach dem Spiel online versteigert werden – auch hier fließt der Erlös komplett in den Nachwuchsbereich.

Kurz vor dem Anpfiff übergibt EVL-Legende Alois Schloder außerdem einen Teil der Erlöse aus Stadionführungen der Stadt Landshut an die Nachwuchsabteilungen.

Wer noch ein Ticket für den Nachwuchstag ergattern möchte, sollte schnell sein und im Online- Ticketshop zuschlagen. Sitzplätze stehen nur noch vereinzelt zur Verfügung. Stehplätze sind noch ausreichend erhältlich.

