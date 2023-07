EV Landshut komplettiert sein Torwart-Gespann

Landshut. (PM EVL) Der EV Landshut geht mit zwei hoffnungsvollen Torhütern hinter Sebastian Vogl in die DEL2-Spielzeit 2023/24. Genau wie im Vorjahr gehören U...

Landshut. (PM EVL) Der EV Landshut geht mit zwei hoffnungsvollen Torhütern hinter Sebastian Vogl in die DEL2-Spielzeit 2023/24.

Genau wie im Vorjahr gehören U 18-Nationaltorhüter Nico Pertuch und U 19-Nationalschlussmann Philipp Dietl dem Torhütergespann des EV Landshut an. Beide werden mit einer Förderlizenz zu den EVL-Kooperationspartnern ausgestattet. Während Dietl für die Straubing Tigers spielberechtigt sein wird, kann Nico Pertuch per Förderlizenz für die Passau Black Hawks in der Oberliga auflaufen.

Nico Pertuch durfte im Vorjahr nicht nur in der DEL2 seine Klasse unter Beweis stellen, sondern schnupperte auch schon in der DEL bei den Straubing Tigers mit hinein. Außerdem hinterließ er bei der U 18-Weltmeisterschaft einen starken Eindruck! „Nach zwei Spielzeiten mit den Profis und insgesamt 15 Jahren in meinem Heimat Verein, freue ich mich sehr ein weiteres Jahr beim EV Landshut zu bleiben. Ich möchte den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen und weiß, dass ich dabei extrem viel von Dimitri Pätzold und Sebastian Vogl lernen kann. Zusätzlich kann ich in Passau und Landshut wichtige Erfahrungen im Profibereich sammeln. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir gemeinsam als Mannschaft und mit unseren treuen Fans viel erreichen können. Ich freue mich euch alle im Stadion zu sehen“, erklärt Nico Pertuch.

Derweil hat auch Philipp Dietl nach seinem furiosen DEL-Debüt seine positive Entwicklung, sowohl als Backup-Torhüter der Straubing Tigers, als auch bei den Profis und dem Nachwuchs des EV Landshut weiter fortgesetzt und freut sich auf die kommenden Herausforderungen: „Ich freue mich auf die neue Saison und darauf, den nächsten Step in meiner Karriere zu machen. Dabei will ich natürlich meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beitragen. In diesem Zuge möchte ich mich für das in mich gesetzte Vertrauen bedanken und will unbedingt die Chance nutzen, in diesem Team weiter zu wachsen.“

„Nico hat letzte Saison vielleicht noch nicht die Eiszeit bekommen, die er sich erhofft hat. Das war natürlich auch der Situation geschuldet. Jetzt wird er sicher mehr Einsätze erhalten, das ist auf jeden Fall unser Plan. Er hat enorm hart mit Dimitri Pätzold gearbeitet und das hat sich dann unter anderem bei der U 18-WM ausgezahlt. Da hat er überragend gespielt. Beide sollen weiter ihre Erfahrungen sammeln, sowohl bei uns als auch in der DNL. Mit Nico und Philipp haben wir zwei sehr gute Backup-Torhüter, die auch für einen entsprechenden Konkurrenzkampf sorgen werden“, analysiert Cheftrainer Heiko Vogler.

Der Kader des EV Landshut für die DEL2-Saison 2023/24 (Stand: 14. Juli 2023)

Tor: Nico Pertuch, Philipp Dietl, Sebastian Vogl.

Verteidigung: Wade Bergman (N/Augsburger Panther), Benedikt Brückner, Tobias Echtler

(N/ESV Kaufbeuren), Nick Pageau, Michael Reich, John Rogl (N/Augsburger Panther), Andreas Schwarz, Simon Stowasser.

Sturm: Thomas Brandl, Brett Cameron, Samir Kharboutli, Julian Kornelli, Jakob Mayenschein, Tyson McLellan, Till Michel (N/EV Landshut U20), Marco Pfleger, Edwin Schitz (N/Krefelder EV), Simon Seidl (N/EV Landshut U 17), David Stieler (N/Augsburger Panther), Benjamin Zientek (N/Bietigheim Steelers), David Zucker.

