EV Landshut bleibt torlos – Linzer vernageln Tor zum ersten Sieg

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings dürfen nach einem hart umkämpften Match über den ersten Heimsieg jubeln.

In einem von Strafen geplagten Spiel konnten sich die Stahlstädter dank Treffer durch Niklas Würschl und starkem Rasmus Tirronen im Tor, knapp mit 1:0 durchsetzen.

Steinbach Black Wings Linz – EV Landshut 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Tore: 1:0 Niklas Würschl (39.Min)

1.562 Zuseher

Die Steinbach Black Wings gingen erneut mit einigen personellen Änderungen in das zweite Testspiel der Pre-Season. Nachdem Graham Knott, Nico Feldner und Ian Scheid eine Pause bekamen, fehlte auch Emil Romig kurzfristig krankheitsbedingt und Youngster Raffael Aigner bekam wertvolle Einsatzzeit geschenkt. Beide Mannschaften starteten vorsichtig in die Partie. Nach einem Doppelpass zwischen Söllinger und Aigner kam es zum ersten Torschuss. Dieser stellte für den Goalie der Gäste jedoch kein Problem dar. Nach wenigen Minuten waren erneut die Gastgeber am Zug. Nach gewonnenem Face-Off im Defensivdrittel der Landshuter, kam Brian Lebler zum Abschluss, der Puck streifte jedoch nur das Außennetz. Die Stahlstädter waren in der ersten Phase des Spiels wacher und aggressiver. Nach einem tollen Pass in die Tiefe bedient Andi Kristler den in der Mitte lauernden Sean Collins. Dieser lenkte den Puck ganz frei, jedoch knapp am Kasten vorbei. Nur wenige Augenblicke später kamen die Hausherren zu ihrem ersten Powerplay. Wieder war es Kristler, dessen Schuss von Jonas Langmann in die Mitte abprallte, wo Sean Collins nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte. Die Linzer taten sich in weiterer Folge schwer, einen Weg durch die Defensivreihen der Gäste zu finden.

Stattdessen kamen die Bayern zu ihrem ersten Abschluss. Die erste Bewährungsprobe am heutigen Abend konnte Rasmus Tirronen aber sicher entschärfen. Henrik Neubauer gab wenige Minuten später einen Schuss aus der Distanz ab, der jedoch zu zentral geriet und somit keine Gefahr darstellte. In der 17. Minute wurden dann die Gäste nochmal gefährlich. Jack Doremus setzte Tobias Schwarz gut in Szene, dieser verpasste das Spielgerät jedoch knapp. In der kurzen Sturm und Drangphase des EVL schwächten sich die Stahlstädter selber, als Shawn St-Amant wegen eines Crosschecks in die Kühlbox musste. Wieder war es Jack Doremus, der die Führung für seine Mannschaft auf dem Schläger hatte. Sein Abschluss verfehlte den Kasten knapp und streifte nur das Außennetz. Der DEL 2 Vertreter lief nun richtig heiß. Benjamin Zientek gab den nächsten Warnschuss ab, dieser prallte jedoch vom Pfosten ab. Wieder komplett, waren es kurz vor der ersten Pause abermals die Gäste, die gefährlich wurden. Simon Seidl fand sich plötzlich allein vor Tirronens Kasten wieder, der Finne rettete jedoch mit einem starken Reflex das Unentschieden in die Pause.

Black Wings mit glücklicher Führung

Im zweiten Abschnitt kam es sofort zum nächsten Powerplay für die Landshuter. Andi Kristler musste wegen Hackens pausieren. Die Niederbayern machten genau dort weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten – mit Druck auf das Tor. Yannick Wenzel stellte Rasmus Tirronen mit einem harten Distanzschuss auf die Probe. Der Goalie der Linzer stand jedoch goldrichtig und konnte den Schuss abblocken. Es waren auch danach die Gäste am Drücker, die Hausherren dagegen wirkten in dieser Phase etwas müde. Tobias Schwarz wurde von seinen Teamkollegen gut freigespielt, konnte den Puck aber nicht am Schienbeinschoner von Tirronen vorbeibringen. In den folgenden Minuten konnten die 1562 Zuschauer sehen, wie ihre Mannschaft wieder wacher wurde. Logan Roe arbeitete sich gut bis zum Kasten durch, wurde aber im letzten Moment noch abgefangen.

Auch die nächste Top Chance gehörte den Oberösterreichern. Sean Collins mit dem perfekten Pass zu Andi Kristler, der Puck segelte aber wieder haarscharf über das Tor. Es war nun ein offener Schlagabtausch zwischen den beiden Mannschaften. Tobias Schwarz kam zentral vor dem Tor zum Abschluss, Tirronen hielt aber sicher. Dennoch plagten einige Ungenauigkeiten und dadurch resultierende Strafen das Spiel der Stahlstädter. Im Powerplay war es erneut Jack Doremus der für Gefahr sorgte, aber wieder nur den Pfosten traf. Auf Seiten der Oberösterreicher war Henrik Neubauer auch in diesem Spiel wieder sehr auffällig. Mit einer Drehung tanzte er seinen Gegner aus und kam in Unterzahl zum Abschluss, verfehlte das Gehäuse von Langmann aber knapp. In der 39. Minute ließ Niklas Würschl dann die Linz AG Eisarena zum ersten Mal jubeln. Sein Abschluss wurde, aus Sicht der Gäste, unglücklich abgefälscht und kullerte ins Tor. Mit der 1:0 Führung ging es in die letzte Pause.

Linzer retten Sieg trotz Undiszipliniertheit

Das letzte Drittel startete erneut mit zwei Strafen. Dominik Gross und Andi Kristler durften dem Spielgeschehen, wegen übertriebener Härte, für zwei Minuten nur als Zuseher beiwohnen. In der Intensität schalteten beide Mannschaften einen Gang zurück. Die Landshuter taten sich schwer, neue Wege durch die Defensive zu finden. Deshalb versuchte es Benjamin Zientek mit einem Schuss aus der Distanz. Obwohl es bis hier hin ein ruhiger Abend für Rasmus Tirronen war, zeigte der Finne keine Nerven und parierte sicher. Die Gäste waren sichtlich frustriert ob des Linzer Körperspiels, nach einem harten Check musste jedoch nur Brian Lebler auf die Strafbank. In Überzahl waren es erneut die Gäste, die gefährlich wurden. Nick Pageau zog ab, der Puck flog jedoch links am Gehäuse vorbei. Auch Tor Immo versuchte sein Glück, scheiterte aber wie sein Teamkollege zuvor, am Goalie der Oberösterreicher. Die Steinbach Black Wings arbeiteten in den letzten Spielminuten an ihrem zweiten Treffer. Stefan Gaffal und Andi Kristler versuchten es im Zusammenspiel, konnten ihre Ideen aber nicht in Zählbares ummünzen. Der auffälligste Linzer an diesem Abend, Henrik Neubauer, eroberte die Scheibe kurz vor dem Ende in der neutralen Zone und machte sich alleine auf in Richtung Tor. Der Neuzugang der Oberösterreicher verfehlte das Gehäuse knapp und durfte sich somit noch nicht über sein erstes Tor im Dress der Stahlstädter freuen. Geschickt verwalteten die Stahlstädter die letzten Augenblicke die knappe Führung und bescherten sich mit einem hauchdünnen 1:0 den ersten Erfolg 2024/25.

Nach dem ersten Auswärtsspiel am Sonntag geht es am kommenden Mittwoch bereits Zuhause gegen die Augsburger Panthers weiter. Tickets für das Match gegen Augsburg sind online unter tickets.blackwings.at erhältlich.