EV Landshut bindet weiteres EigengewÃ¤chs

Landshut. (PM EVL) Ein weiterer Landshuter für Landshut!

EVL-Eigengewächs Tobias Schwarz hat sich nach einer überragenden Saison in der U 17-Jugend zu seinem Heimatverein bekannt und einen Einjahresvertrag unterschrieben. Schwarz soll genau wie Simon Seidl über die U 20- Junioren an die Profi-Mannschaft herangeführt werden und bestreitet bereits die komplette Saisonvorbereitung mit dem Team von Heiko Vogler.

„Für mich ist das eine große Ehre. Ich habe beim EVL das Schlittschuhlaufen gelernt und habe alle Mannschaften durchlaufen. Als 17-Jähriger bei meinem Heimatverein einen Vertrag zu bekommen, ist eine Riesenchance, die mir als junger Spieler gegeben wird. Schon in der Vorbereitung mit den Profis kann ich enorm viele Erfahrungen sammeln. Ich kann von ihnen noch viel lernen, was mich auch in meiner persönlichen Entwicklung weiterbringen wird. Ich will auch in der Zukunft weiter hart an mir arbeiten und mich für Einsätze in der DEL2 empfehlen, aber vor allem mit meiner Mannschaft in der DNL gute Leistungen bringen und um die Deutsche Meisterschaft mitkämpfen“, sagt Schwarz, der in der abgelaufenen U17-Saison in 34 Spielen für den EVL sensationelle 113 Scorerpunkte (58 Tore/55 Assists) verbuchen konnte.

„Wir wollen mittel- bis langfristig junge Spieler in der Mannschaft integrieren. Aber das ist ein Prozess, für den man Geduld braucht. Tobias Schwarz hat genauso wie Simon Seidl großes Talent. Sie spielen nicht umsonst in den Nachwuchs-Nationalmannschaften und sind bei anderen Vereinen heiß begehrt. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass sie sich für den EVL entschieden haben. Wir werden intensiv mit ihnen arbeiten und noch viel Freude an ihnen haben“, erklärt EVL-Cheftrainer Heiko Vogler.

Der Kader des EV Landshut für die DEL2-Saison 2023/24 (Stand: 10. August 2023)

Tor: Philipp Dietl, Jonas Langmann (N/Bayreuth Tigers), Nico Pertuch, Sebastian Vogl.

Verteidigung: Wade Bergman (N/Augsburger Panther), Benedikt Brückner, Tobias Echtler (N/ESV Kaufbeuren), Nick Pageau, Michael Reich, John Rogl (N/Augsburger Panther), Andreas Schwarz, Simon Stowasser.

Sturm: Thomas Brandl, Brett Cameron, Samir Kharboutli, Julian Kornelli, Jakob Mayenschein, Tyson McLellan, Till Michel (N/EV Landshut U20), Marco Pfleger, Edwin Schitz (N/Krefelder EV), Tobias Schwarz (N/EV Landshut U 17), Simon Seidl (N/EV Landshut U 17), David Stieler (N/Augsburger Panther), Benjamin Zientek (N/Bietigheim Steelers), David Zucker.

Testspiel gegen die Straubing Tigers live bei NiederbayernTV

EVL-Fans aufgepasst! Das erste Testspiel des EV Landshut in der neuen Saison wird live im

Fernsehen und im Live-Stream bei NiederbayernTV übertragen. Der Regionalsender meldet

sich ab 14 Uhr live aus der Fanatec Arena.

Alle übrigen Heimspiele der Vorbereitung werden wie gewohnt auf SpradeTV übertragen

und sind bereits jetzt buchbar.

3191 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten