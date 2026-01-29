EV Füssen verlängert mit Trainer Daniel Jun

Füssen. (PM EVF) Der EV Füssen setzt früh auf Planungssicherheit und kann bereits jetzt die Verlängerung mit Trainer Daniel Jun bekannt geben.

Der 48 Jahre alte Deutsch-Tscheche hat in seiner ersten Saison am Kobelhang sicher keine einfachen Bedingungen vorgefunden, galt es doch einen großen Umbruch auf dem Spielersektor zu meistern. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnte er das Team jedoch stabilisieren und die angestrebte Entwicklung in Gang bringen. Daniel soll hauptverantwortlich auch in der nächsten Spielzeit seine Erfahrung einbringen, um diese Entwicklung weiter fortzusetzen.

Der Trainer bringt alles mit, was man sich für die anspruchsvolle Aufgabe an der Füssener Bande wünschen kann. Daniel Jun war selbst erfolgreicher Spieler, bestritt in seiner aktiven Laufbahn über 800 Partien mit mehr als 1700 Scorerpunkten. Er war als Nachwuchstrainer in der DNL-1 sehr erfolgreich und leistete starke Arbeit in der Entwicklung von Spielern. Darüber hinaus hat er auch höherklassige Erfahrung als Coach in der DEL2 gesammelt, wo er den ESV Kaufbeuren bis ins Halbfinale führte.

EVF-Vorstand Jörg Noack: „Die Verlängerung mit Daniel Jun ist für uns eine wichtige Weichenstellung, sportlich wie strukturell. Wir sind mit seiner akribischen, sehr professionellen Arbeitsweise absolut zufrieden. Dass der aktuelle Tabellenplatz nicht unseren Vorstellungen entspricht, ist klar, und da gibt es nichts schönzureden. Gleichzeitig ist unser Saisonziel zum jetzigen Stand weiterhin erreichbar – und Daniel arbeitet jeden Tag mit voller Energie und maximaler Konsequenz daran, dass wir es schaffen. Was für mich zusätzlich zählt: Er bringt sich über seine Aufgabe als Trainer der ersten Mannschaft hinaus auch im Nachwuchs ein, identifiziert sich mit dem EV Füssen und lebt genau diese Vereinsidee. Deshalb war für uns früh klar: Wir wollen diesen Weg gemeinsam weitergehen.“

Daniel Jun zur Verlängerung: „Der EV Füssen ist ein Traditionsverein, es ist eine Ehre, für diesen Verein zu arbeiten. Wir wollen hier eine neue Struktur aufbauen, dieser Prozess dauert länger, das geht nicht in einer Saison. Ich mag Herausforderungen, einfach kann jeder. Etwas unter schweren Bedingungen aufzubauen ist so eine Herausforderung. Ich bin eigentlich ein Siegertyp, wir haben zu viele Spiele verloren, damit musste ich erst einmal klar kommen. Für mich zählen Charakter, Leidenschaft und Arbeitsbereitschaft. Für nächstes Jahr wollen wir ein gutes Team zusammenstellen. Der Leistungslevel muss konstanter werden. In Füssen ist der Nachwuchs natürlich wichtig. Wir wollen den Leuten aber auch Spaß bringen, es ist nicht einfach wenn man verliert. Die Mehrheit der Fans steht immer hinter dem Team, ich kann aber verstehen wenn man enttäuscht ist, wenn die Mannschaft nicht alles gibt. Ich bin mir sicher, dass wir bei gewissen Sachen nächste Saison viel besser auftreten werden.“

