EV FÃ¼ssen und ESV Kaufbeuren bauen Zusammenarbeit aus

Füssen. (PM EVF) Wie im Vorjahr werden Oberligist Füssen und Zweitligist Kaufbeuren auch in der neuen Spielzeit im Bereich der Förderlizenzspieler kooperieren.

Die Zusammenarbeit war bislang auf allen Ebenen positiv und wird daher sogar noch ausgeweitet. Insgesamt werden nun fünf Spieler die Möglichkeit haben, mittels einer Förderlizenz für den EVF in der Oberliga anzutreten und wichtige Erfahrungen zu sammeln.

Sportdirektor Thomas Zellhuber vom EV Füssen: „Durch die momentanen Gegebenheiten mit Teams in den Nachwuchsligen DNL Div. 1 und Div. 2 sowie im Seniorenbereich mit DEL-2 und Oberliga bieten sich den Talenten im Ostallgäu in geringster räumlicher Nähe hervorragende Voraussetzungen, um entsprechend gefordert und gefördert zu werden. Dies ist eines unserer großen Anliegen und kann gerade mit dieser Kooperation perfekt umgesetzt werden.“

Nachwuchskoordinator Jogi Koch und hauptamtlicher Nachwuchstrainer Daniel Jun vom ESV Kaufbeuren zur Zusammenarbeit: „Das Nachwuchskonzept zwischen dem EVF und dem ESVK konnte im ersten Jahr überzeugen, und so ist es für beide Vereine der richtige Schritt, dieses fortzuführen, ja sogar zu erweitern und zu optimieren. Die Allgäuer Eishockeyhochburgen bieten dadurch allen Spielern aus der Region eine geradezu ideale Voraussetzung, um ihren Sport auszuüben und in ihm bestmöglich gefördert zu werden.

Die Kooperation bietet den Spielern von DNL 2 und DNL 1 über die semiprofessionelle Oberliga und die professionelle DEL2 ein ideales Entwicklungsfeld. Nutznießer dieser Konstellation sind einerseits die Vereine, insbesondere sind aber die Spieler die großen Gewinner, denn ihnen wird dadurch eine super Plattform geboten. Die Mädels und Jungs können in ihrer gewohnten Umgebung bleiben und müssen zur optimalen Entwicklung nicht in die Ferne gehen.“

Vor diesem Hintergrund und mit dem Willen beider Vereine, den Stars von morgen beste Voraussetzungen beim Übergang in den Seniorenbereich zu schaffen, werden in der kommenden Saison diese Spieler des Kaufbeurer DNL-Kaders mit Förderlizenzen für den EV Füssen ausgestattet:

Nikita Naumann (18)

Der Sohn des langjährigen EVF-Stürmers Andrej Naumann wechselt vom Kobelhang zum ESVK. Zuletzt war der Stürmer in der DNL Div. 1 für Augsburg (12 Punkte in 12 Spielen) sowie in der DNL Div. 2 für Füssen (13 Punkte aus 12 Partien) aktiv. Bei seinem Stammverein debütierte er auch in 18 Spielen der Oberliga und bereitete neben seinem ersten Treffer im Seniorenbereich auch zwei weitere Treffer vor.

Tobias Baader (18)

Der talentierte Verteidiger ist ebenfalls ein Füssener Eigengewächs und der Sohn des langjährigen EVF-Trainers Franz-Josef Baader. Er schließt sich auch dem Kaufbeurer DNL-Team an, wird aber mit einer Förderlizenz für seinen Heimatverein spielberechtigt sein. Hier stand er bereits im Vorjahr in 13 Begegnungen der Oberliga Süd im Kader. In der DNL Div. 2 kam er auf drei Tore und zehn Vorlagen in 27 Spielen.

Markus Schweiger (17)

Der gebürtige Peißenberger gilt als eines der größten Talente im Nachwuchs des ESV Kaufbeuren und ist U18-Nationalspieler. Trotz seines Alters hat der Stürmer bereits elf Partien in der DEL-2 bestritten (ein Tor). In der DNL Div. 2 kam er in 19 Spielen auf 34 Punkte, zudem absolvierte er auch drei Oberligapartien für den EC Peiting. Per Förderlizenz kann er nun in Füssen Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln.

Philipp Krauß (19)

Das Eigengewächs des ESVK war letzte Saison Kapitän und Topscorer seines Teams in der DNL Div. 2. Neben 26 Treffern stehen 29 Vorlagen aus 35 Spielen zu Buche. Doch auch im Seniorenbereich kam der Angreifer zu Einsätzen. Achtmal lief er für die Lindau Islanders in der Oberliga Süd auf und kam hier auf eine Torvorlage.

Yannik Burghart (18)

Als gebürtiger Starnberger spielte der Stürmer im Nachwuchsbereich für Peiting, Kaufbeuren und zuletzt Bad Tölz, wo er in der DNL Div. 2 auf 30 Zähler aus 33 Partien kam. Nach seiner Rückkehr zum ESVK wird er auch mit einer Förderlizenz für den EV Füssen spielberechtigt sein.

Aus dem eigenen DNL-Team wird der EV Füssen zudem Nicolas Jentsch (18) verstärkt in die erste Mannschaft integrieren. Der Verteidiger ist fester Bestandteil des Füssener DNL Div. 2 Teams und kam hier letzte Saison auf drei Treffer und ebenso viele Vorlagen in 28 Partien. Doch auch in der Oberliga war der Abwehrspieler für seinen Stammverein schon am Puck. Viermal trug er das Trikot der ersten Mannschaft und erzielte dabei bereits sein erstes Tor im Seniorenbereich. (MiL)