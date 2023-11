EV FÃ¼ssen prÃ¤sentiert: Blaulichttag am Heimspiel gegen die HÃ¶chstadt Alligators!

Artikel anhören Füssen. (PM EVF) Der EV Füssen rüstet sich für ein ganz besonderes Heimspiel gegen die Höchstadt Alligators am 10. November 2023. Doch...

Füssen. (PM EVF) Der EV Füssen rüstet sich für ein ganz besonderes Heimspiel gegen die Höchstadt Alligators am 10. November 2023.

Doch dieses Spiel wird nicht nur aufgrund des starken Gegners im Fokus stehen. Zum ersten Mal in unserer Geschichte präsentieren wir den Blaulichttag!

Unser Blaulichttag ist ein Ausdruck des Dankes und der Anerkennung an all die mutigen Frauen und Männer, die in Blaulichtorganisationen wie der Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, Bergwacht, Wasserwacht oder dem THW tätig sind. Ihr seid die wahren Helden, die Tag für Tag unsere Gemeinschaft sicherer machen.

Um unsere Wertschätzung zu zeigen, stellen wir jeder Blaulichtorganisation ein Kontingent von 20 Freikarten zur Verfügung. Sollte dies nicht ausreichen, bieten wir zusätzliche Tickets zu besonders attraktiven Rabatten an.

Organisationen, die von diesem Angebot Gebrauch machen möchten, sollten sich bitte bis zum 9. November per E-Mail unter info@evfuessen.de mit einer beigefügten Namensliste der Teilnehmer anmelden. Bei Fragen oder weiteren Anliegen stehen wir natürlich jederzeit zur Verfügung.

Ein besonderer Aufruf an alle Blaulicht-Helden: Es wäre fantastisch, wenn ihr in eurer Einsatz-, Arbeits- oder Vereinskleidung zum Spiel kommt. Lasst uns gemeinsam zeigen, wie engagiert und stolz ihr auf euren Beruf oder euer Ehrenamt seid!

Wir freuen uns auf ein elektrisierendes Spiel, einen Abend voller Emotionen und natürlich darauf, das Stadion gemeinsam mit unseren Blaulicht-Helden zu rocken!

