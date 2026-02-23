EV Füssen: Heimsieg gegen Höchstadt bringt Sprung auf Platz 11

Füssen. (PM EVF) Der EVF hat am vorletzten Spieltag erstmals einen Platz in den Pre-Playoffs eingenommen.

Durch ein 5:2 (1:2, 1:0, 3:0) gegen Höchstadt wurden Stuttgart und Riessersee in der Tabelle überholt. Nun hat man es am Freitag in Erding selbst in der Hand, die Qualifikation zu schaffen. Zwei Punkte würden aus diesem Auswärtsspiel sicher reichen.

Es waren gerade 32 Sekunden gespielt, als Simon Boyko der gegnerischen Abwehr enteilte und auf 1:0 für Füssen stellte. Straub scheiterte mit einem guten Schuss, ein vermeintlicher zweiter Treffer wurde nach Videobeweis nicht anerkannt, weil das Gästegehäuse verschoben war. Irgendwie nahm das dem EVF den Anfangsschwung und plötzlich stand es 1:1 durch einen verdeckten Schuss von Niklas Hane. Damit nicht genug, im Anschluss musste man sich einer vierminütigen Unterzahl wegen hohen Stocks erwehren. Das gelang auch, dennoch stellten die Alligators kurz darauf auf 1:2 durch Roman Zap, als sie einfach zu viel Platz im Füssener Drittel hatten.

Ein Überzahlspiel brachte dem Eissportverein zu Beginn des zweiten Drittels den schön herausgespielten Ausgleich durch Ondrej Zelenka. Nun entwickelte sich ein offenes Spiel, bei welchem sich Timotej Pancur immer wieder auszeichnen konnte. Der EVF hatte aber auch Pech mit zwei Pfostentreffern durch Linden und Boyko. Im Powerplay hatte Höchstadt gute Chancen, um wieder in Führung zu gehen, die Defensive der Füssener hielt aber. Im eigenen Überzahlspiel konnte man sich kurz darauf auch nicht entscheidend in Szene setzen.

Das Schlussdrittel musste die Entscheidung bringen. Höchstadt hielt trotz kleinen Kaders voll dagegen und setzte durch Rypar die Scheibe ebenfalls ans Gestänge. Kurz darauf wurde der Füssener Druck aber zu groß und Bauer Neudecker markierte das erlösende 3:2. Nun mussten die Gäste mehr riskieren und der EVF kam vermehrt zu Chancen. Vincent Wiedemann und Tim Flammann stellten innerhalb von eineinhalb Minuten auf 5:2 und sorgten damit für die Entscheidung. Denn die Alligators konnten nicht mehr zulegen, auch wenn sie bis zum Ende kämpften, auch noch den Torhüter zugunsten eines weiteren Feldspielers brachten. Der wichtige Sieg ging an Füssen. Beide Teams liegen nun punktgleich und können am letzten Spieltag aus eigener Kraft in die Pre-Playoffs einziehen.

Tore: 1:0 (1.) Boyko (Neudecker), 1:1 (9.) Hane (Vojcak), 1:2 (15.) Zap (Fardoe), 2:2 (22.) Zelenka (Boyko, Neudecker/5-4), 3:2 (44.) Neudecker (Boyko, Linden), 4:2 (52.) Wiedemann (Mayr, Straub), 5:2 (54.) Flammann (Seitz, Zelenka).

Strafminuten Füssen 8, Höchstadt 10.

Zuschauer 1091.