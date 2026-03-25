EV FÃ¼ssen dreht Serie und macht Aufstieg in die DNL1 perfekt

FÃ¼ssen. (PM EVF) Die U20-Mannschaft des EV FÃ¼ssen hat sich mit einem 5:3-AuswÃ¤rtssieg im entscheidenden fÃ¼nften Spiel der Best-of-Five-Serie gegen die Jung-EisbÃ¤ren Regensburg den Aufstieg in die DNL1 gesichert.

In einer intensiven und hart umkÃ¤mpften Serie zeigte das Team groÃŸen Charakter. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt und einem 0:2-RÃ¼ckstand in der Serie gelang es der Mannschaft, drei Spiele in Folge fÃ¼r sich zu entscheiden und die Serie eindrucksvoll zu drehen. Mit dem AuswÃ¤rtssieg in Regensburg krÃ¶nte die U20 ihre starke Leistung und belohnte sich fÃ¼r eine Saison voller Einsatz und Entwicklung.

Bereits die beiden Heimspiele am vergangenen Wochenende hatten gezeigt, welche MentalitÃ¤t in der Mannschaft steckt: Sowohl Spiel 3 als auch Spiel 4 entschied der EV FÃ¼ssen jeweils nach VerlÃ¤ngerung fÃ¼r sich und erzwang damit das entscheidende fÃ¼nfte Spiel. In Regensburg behielt das Team erneut die Nerven und setzte sich verdient mit 5:3 durch.

Der Aufstieg in die DNL1 unterstreicht die nachhaltige und erfolgreiche Nachwuchsarbeit des EV FÃ¼ssen. Die FÃ¶rderung junger Talente bildet seit jeher das Fundament des Vereins. Mit groÃŸem Engagement, klaren Werten wie Leidenschaft, Zusammenhalt und Verantwortung sowie in enger Zusammenarbeit mit regionalen Partnern und Schulen wird die Entwicklung junger Spieler sowohl sportlich als auch persÃ¶nlich vorangetrieben.

Gleichzeitig zeigt dieser Erfolg die enge Verbindung zwischen Nachwuchsarbeit und dem Gesamtverein. Die kontinuierliche Entwicklung eigener Talente ist ein entscheidender Baustein fÃ¼r die Zukunft des Eishockeys in FÃ¼ssen und darÃ¼ber hinaus.

Mit dem Aufstieg in die hÃ¶chste deutsche Nachwuchsspielklasse setzt die U20 des EV FÃ¼ssen ein starkes Zeichen fÃ¼r die QualitÃ¤t ihrer Ausbildung und die nachhaltige Ausrichtung des Vereins.

Der EV FÃ¼ssen gratuliert der gesamten Mannschaft, dem Trainerteam, den Betreuern sowie allen Helferinnen und Helfern zu diesem herausragenden Erfolg.