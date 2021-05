EV FÃ¼ssen: Der erste Neuzugang ist ein RÃ¼ckkehrer

Füssen. (PM EVF) Die erste neue Personalie beim EV Füssen steht fest, und es ist eine altbekannte. Stürmer Julian Straub kehrt vom Augsburger DNL-Team...

Füssen. (PM EVF) Die erste neue Personalie beim EV Füssen steht fest, und es ist eine altbekannte.

Stürmer Julian Straub kehrt vom Augsburger DNL-Team an den Kobelhang zurück und wird künftig wieder für seinen Stammverein auf Punktejagd gehen. Dabei hatte der 19-Jährige zuletzt Pech mit zwei schweren Verletzungen, in der Spielzeit 2020/21 konnte er gar keine Partie bestreiten. In Füssen soll er nun wieder den Anschluss finden und den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen.

Julian Straub passt perfekt in das Anforderungsprofil des EVF. Gebürtiger Füssener, alle Nachwuchsteams des Vereins durchlaufen, hochtalentiert. In seiner letzten Spielzeit der Schüler-Bundesliga war er sogar bester Torschütze der Spielklasse, erzielte in 26 Spielen 47 Tore, womit er einige heute höherklassig aktive Spieler hinter sich ließ, der bekannteste dabei ist sicherlich Tim Stützle (Ottawa/NHL). Mit 15 Jahren lief Julian bereits im Füssener DNL2-Team auf und schaffte den Aufstieg in die höchste Klasse, mit 16 spielte er für die U17-Nationalmannschaft und die erste Mannschaft des EVF in der Bayernliga (14 Spiele, 5 Punkte).

Im Sommer 2019 wagte der damals 17-Jährige dann den Sprung über den großen Teich, nachdem er vom OHL-Team Owen Sound Attack gedraftet worden war. In Nordamerika wurde Julian aber nicht recht glücklich und kam daraufhin im Herbst zurück nach Deutschland. Hier ging es zum Augsburger EV, wo er im DNL-Team eingesetzt wurde, per Förderlizenz lief er zudem für die Memminger Indians erstmals in der Oberliga auf. In 32 Partien scorte er hier fünf Tore und sechs Vorlagen. Der Schritt in die dritte Spielklasse war dank seiner technischen Fähigkeiten und auch dank seiner körperlichen Voraussetzungen mit einer Größe von 1.87 Meter für den jungen Stürmer kein Problem, gestoppt wurde er aber durch Verletzungspausen.

Julian zu seinem Wechsel: „Füssen ist meine Heimat, für den EVF zu spielen ist immer etwas Besonderes für mich. Ich hatte zuletzt keine leichte Zeit mit zwei schweren Verletzungen. Jetzt möchte ich aber wieder angreifen und denke da ist Füssen die richtige Entscheidung, da hier hervorragend mit jungen Spielern gearbeitet wird. Das war schon immer so, von klein auf habe ich fast jedes Spiel der ersten Mannschaft angeschaut und immer wieder gesehen, wie junge Spieler aus dem Nachwuchs erfolgreich eingebaut wurden. Ich will mich weiter entwickeln und der Mannschaft helfen. Ich würde gerne Playoffs spielen, was für uns auch durchaus drin sein kann.“

Der EVF freut sich, mit Julian Straub ein vielversprechendes Eigengewächs wieder zurück in der Heimat begrüßen zu können, und wünscht neben Spaß und Erfolg ganz besonders eine verletzungsfreie Zeit im schwarz-gelben Trikot. (MiL)