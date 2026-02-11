Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
EV FÃ¼ssenTransfer-News

EV FÃ¼ssen bindet TorhÃ¼ter Timotej Pancur

11. Februar 20261 Mins read66
Von links: Lois Spitzner (Selb), Henry Homann, Martins Andzs, Philip Rubin (Selb, TorschÃ¼tze) und EVF Goalie Timotej Pancur - Â© Mario Wiedel
FÃ¼ssen. (PM EVF) Chance erhalten und Chance genutzt. Absolut positiv Ã¼berrascht hat bisher der 22 Jahre alte Timotej Pancur im GehÃ¤use des EV FÃ¼ssen.

Vor der Spielzeit aus der Bayernliga gekommen zeigte der talentierte Goalie schnell, dass mit ihm zu rechnen ist. Das Verletzungspech von Benedikt HÃ¶tzinger brachte ihm dann viel Einsatzzeit, welche er mit starken Leistungen nutzte. Verein und Spieler kÃ¶nnen nun die Zusammenarbeit auch fÃ¼r die kommende Saison vermelden.

Der gebÃ¼rtige Slowene mit deutscher StaatsangehÃ¶rigkeit spielte im Nachwuchs hochklassig beim ESV Kaufbeuren. Die Weserstars Bremen in der Regionalliga Nord und die Wild Lions Amberg in der Bayernliga waren seine erste Stationen im Seniorenbereich, ehe er beim EV FÃ¼ssen erstmals in der Oberliga angriff. Hier konnte er bedenkenlos eingesetzt werden und erwies sich nicht nur einmal als starker RÃ¼ckhalt.

EVF-Vorstand JÃ¶rg Noack: â€žDie VerlÃ¤ngerung mit Timotej freut mich sehr. Er spielt seine erste Oberliga-Saison und hat durch die Verletzung von Benedikt HÃ¶tzinger viel schneller und in einer deutlich grÃ¶ÃŸeren Rolle Verantwortung Ã¼bernehmen mÃ¼ssen, als wir es ursprÃ¼nglich geplant hatten. Timotej hat das bislang richtig stark gelÃ¶st und war trotz seiner erst 22 Jahre â€“ was fÃ¼r einen TorhÃ¼ter extrem jung ist â€“ in vielen Spielen ein absoluter RÃ¼ckhalt fÃ¼r unsere Mannschaft. Umso wichtiger ist, dass er ein weiteres Jahr in FÃ¼ssen bleibt, um sich hier gezielt weiterzuentwickeln. Dass er sich trotz anderer, deutlich hÃ¶her dotierter Angebote fÃ¼r den EVF entschieden hat, ist ein starkes Zeichen fÃ¼r unsere Arbeit und unseren Weg. Dazu kommt: Timotej hat in dieser Saison auch im Nachwuchs im Torwarttraining mitgeholfen und arbeitet neben dem Eishockey bei einem unserer Sponsoren â€“ diese Identifikation mit Verein und Standort schÃ¤tzen wir sehr.â€œ

