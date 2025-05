EV FÃ¼rstenfeldbruck verabschiedet StÃ¼rmer Michael Lackner

Fürstenfeldbruck. (PM EV FFB) Der EV Fürstenfeldbruck verabschiedet sich von Stürmer Michael Lackner.

Grund für die Trennung ist der lange Anfahrtsweg des 39 Jahre alten Österreicher zu Trainings und Spielen des EVF.

Lackner lief in der Saison 2024/2025 14 Mal für Fürstenfeldbruck auf. Dabei erzielte er neun Tore. 16 Mal bereitete er Treffer seiner Mitspieler vor. Außerdem erzielte Lackner einen Treffer in den Play-offs.

Insgesamt stehen 26 Punkte in Lackners Saison-Statistik. Mit seiner Spielweise und seinen Punkten hatte der Angreifer großen Anteil am Erreichen der Play-offs. Via ev-fuerstenfeldbruck.de bedankte sich Felix Paul, 1. Vorsitzender des EVF für Lackners starke Leistungen. „Beim EVF werden wir Michael Lackner in bester Erinnerung behalten. Sportlich und privat wünschen wir ihm alles, alles Gute“, kommentierte Paul den Abschied des Stürmers. Der EVF arbeitet am Kader für die neue Saison. Weitere Entscheidungen sollen folgen.

