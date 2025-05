Europapokal-Gegner des ERC Ingolstadt, der EisbÃ¤ren Berlin und der Fischtown Pinguins stehen fest

Ingolstadt. (PM ERC) In kleinen Schritten rückt die neue Spielzeit immer näher.

Heute Abend fand in Stockholm (Schweden) die Auslosung der Hauptrunde in der Champions Hockey League statt. Nun steht fest, auf welche Mannschaften der ERC Ingolstadt bei seiner fünften Teilnahme in der europäischen Königsklasse treffen wird.

Daheim: Kuopio, Tampere, Odense

Zu Hause dürfen die Ingolstädter mit KalPa Kuopio den aktuellen finnischen Meister begrüßen. Hinzu gesellt sich mit Ilves Tampere der ehemalige finnische Rekordmeister, der 16 nationale Titel in seinem Heimatland aufweisen kann. Mit dem dänischen Meister Odense Bulldogs wird außerdem ein CHL-Neuling in die SATURN-Arena reisen.

Auswärts: Lausanne, Zug, Bozen

Auswärts geht es im Europapokal gegen zwei schweizer und ein italienisches Team. Die Panther reisen mit dem Lausanne HC zum letztjährigen Hauptrunden-Sieger sowie Vizemeister der Schweizer Eliteliga. Das zweite Nachbarschafts-Duell findet beim EV Zug statt, die bereits zum neunten Mal am Europapokal teilnehmen werden. Der dritte Hauptrundengegner in der Ferne ist der HC Bolzano in Südtirol.

„Es ist eine Ehre für uns, an der Champions Hockey League teilzunehmen und uns mit den besten Teams Europas zu messen“, sagt Sportdirektor Tim Regan. „Wir freuen uns auf die attraktiven Duelle zu Hause gegen zwei finnische Top-Teams mit viel Tradition und auf CHL-Neuling Odense. Unsere Auswärts-Duelle in der Schweiz und in Südtirol sind nicht nur sportlich, sondern auch für unsere Fans aufgrund der kurzen und einfachen Anreise sehr attraktiv.“

Der Spielplan wird in den kommenden Wochen finalisiert und anschließend bekanntgegeben.

Eisbären kennen ihre CHL-Gegner

Berlin. (PM Eisbären) Die Gegner der Eisbären Berlin in der Vorrunde der Champions-Hockey-League-Saison 2025/26 stehen fest.

Die Berliner treffen in der Königsklasse auf Frankreichs Meister Grenoble, den EHC Red Bull Salzburg sowie den Klagenfurter AC aus Österreich, Lukko Rauma aus Finnland, Norwegens Titelträger Storhamar Ishockey und Frölunda Göteborg aus Schweden. Dies ergab die Auslosung im Rahmen der IIHF Weltmeisterschaft in Stockholm. Die neue CHL-Spielzeit startet am 28. August.

Salzburg, Grenoble und Storhamar qualifizierten sich jeweils durch den Gewinn der Meisterschaft für die Königsklasse. Lukko Rauma nimmt als Hauptrundensieger in der finnischen Liiga an der Champions Hockey League teil. Der österreichische Rekordmeister aus Klagenfurt sicherte sich die Teilnahme als Zweitplatzierter nach der regulären Saison in der multinationalen ICE Hockey League. CHL-Rekordchampion Göteborg qualifizierte sich als Hauptrundendritter der Svenska Hockeyligan.

Die Eisbären werden die Mannschaften aus Rauma, Göteborg und Grenoble vor heimischem Publikum empfangen. Auswärts werden die Berliner im norwegischen Hamar sowie in Österreich in Salzburg und Klagenfurt antreten. Die genaue Terminierung der Partien erfolgt in den nächsten Wochen.

„Wir freuen uns, wieder in der Champions Hockey League anzutreten. Auf uns warten starke und interessante Gegner. Wir möchten an unsere guten Leistungen und Ergebnisse aus der letzten CHL-Saison anknüpfen. Wir dürfen und werden niemanden unterschätzen. Jeder einzelne Punkt ist wichtig für die Tabelle. Unser erstes Ziel wird die Achtelfinal-Qualifikation sein“, kommentiert Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer die Auslosung.

An der im August beginnenden CHL-Saison nehmen 24 Teams aus zwölf Ländern teil. Neben den Eisbären sind aus der PENNY DEL auch der ERC Ingolstadt und die Fischtown Pinguins Bremerhaven qualifiziert. In der Vorrunde bestreitet jedes Team drei Heim- und drei Auswärtsspiele gegen unterschiedliche Gegner. Alle Mannschaften werden in einer Gesamttabelle aufgeführt. Die besten 16 Teams qualifizieren sich für die K.o.-Phase, welche in einem Hin- und Rückspiel ausgetragen wird. Das Finale am 3. März 2026 wird dann in einer Partie entschieden.

Bremerhavens Gegner in der CHL stehen fest

Die Fischtown Pinguins spielen zu Hause gegen Lulea Hockey (Schweden), Lukko Rauma (Finnland) und Grenoble (Frankreich).

Auswärts spielen die Nordlichter gegen den Titelverteidiger ZSC Lions (Schweiz), Red Bull Salzburg (Österreich) und Storhamar (Norwegen).

