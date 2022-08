EuropÃ¤ische Top-Ligen starten im September in die neue Saison – NHL folgt im Oktober

Anzeige Bratislava. (EM) Die Geschichte der Bratislava Capitals ist schon beendet, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat. Die Capitals haben in der vergangenen Woche...

Anzeige

Bratislava. (EM) Die Geschichte der Bratislava Capitals ist schon beendet, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat.

Die Capitals haben in der vergangenen Woche den Ausstieg aus der Win2Day ICE Hockey League bekannt gegeben. Nach dem freiwilligen Ausscheiden in der vergangenen Saison (wir berichteten) erbrachten die Slowaken in der Sommerpause alle notwendigen Obligationen für die Wiederaufnahme in die Liga.

Verantwortlich macht der Club für den Ausstieg eine Medienkampagne gegen Namenssponsor iClinic.

Mit dem folgenden Wortlaut verkündeten die Capitals ihren Rückzug:

„Leider bestätigen wir die Informationen zum Betriebsende des Hockeyclubs iClinic Bratislava Capitals. In den letzten Monaten haben wir fleißig am Wiedereinstieg des Vereins in die multinationale ICE Hockey League gearbeitet, wobei alles für das neue Jahr vorbereitet war. Vor wenigen Wochen wurde jedoch eine negative Medien-Antikampagne gestartet, um die Marke iClinic und ihre verschiedenen Ärzte zu diskreditieren. Der Verein glaubte bis zum letzten Moment an die Wende der Situation, will aber der Liga gerecht sein. Daher müssen wir mit Bedauern mitteilen, dass der Verein iClinic Bratislava Capitals seine Aktivitäten endgültig schließt.“

Der Club wurde 2015 unter dem Namen Hokejový klub Bratislava gegründet. Da der eigentliche Topclub Slovan Bratislava seit 2012 in der KHL antrat, versuchte man die Lücke in der Stadt zu schließen. Nach der Rückkehr von Slovan in die slowakische Liga orientierte man sich neu und trat seit 2020 in der ICE Hockey League an. Schon in der vergangenen Saison stiegen die Slowaken nach zwei tragischen Todesfällen aus der laufenden Saison aus.

Die Win2Day Icehockey League startet somit mit 13 Teams. Die neue Saison beginnt am 16. September unter anderem mit dem Kracher Salzburg gegen Wien. Mitte September beginnen zahlreiche internationale Ligen ihren Spielbetrieb. Das sollte für Freunde von Sportwetten Anlass genug sein sich bei GGBet über die aktuellen Quoten zu informieren.

Neu in der Liga sind die Bemer Pioneers Vorarlberg und der HC Migros Supermercati Asiago.

Am 17. September startet auch die schwedische Top-Liga SHL in die neue Saison. Die Schweizer National League eröffnet am 14. September mit dem Duell Rapperswil gegen die ZSC Lions. Die durch den Ukraine Krieg gebeutelte LHL beginnt bereits am 1. September mit dem Duell ZSKA Moskau gegen Metallurg Magnitogorsk.

Die Fans der weltbesten Liga, der NHL, müssen sich dagegen traditionell noch etwas länger gedulden. Die Jagd auf Titelverteidiger Colorado Avalanche beginnt am 6. Oktober. Dann unter anderem mit dem Duell New Jersey Devils gegen die New York Islanders.

Es ist also wieder für reichlich Spannung gesorgt, wenn der Puck wieder über das Eis geschossen wird, die Banden nach harten Checks krachen und die Spieler um jeden Zentimeter Eis kämpfen.

807 Wer wird bei der U20-WM Neuauflage (09.08. - 20.08.) in Edmonton Weltmeister? Kanada Tschechien Finnland Lettland Slowakei Österreich Deutschland Schweiz Schweden USA

Anzeige

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe

Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“.

Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!