Europa im Visier: FÃ¼nf DEB-Nachwuchsteams messen sich auf internationalem Niveau

München. (PM DEB) Während die deutsche Frauen-Nationalmannschaft sowie die Männer-Nationalmannschaft beim Deutschland Cup 2024 in Landshut antreten, sind zur gleichen Zeit fünf DEB-Nachwuchsteams in Europa unterwegs.

Die Länderspielreisen führen die deutschen U-Teams nach Finnland, Dänemark, die Schweiz sowie nach Füssen und stellen eine wichtige Vorbereitung auf die kommenden Saison-Highlights dar.

U16-Männer reisen in den hohen Norden

Seit wenigen Tagen hat er sein Trainerdiplom erfolgreich abgeschlossen: U16-Bundestrainer Robin Beckers reist mit seinem Team am Montag, den 4. November 2024 ins finnische Vierumäki. Neben intensiven Trainingseinheiten stehen hier gleich drei Länderspiele gegen die Gastgeber aus Finnland auf dem Programm. Einzelmeetings und ein Teamevent komplettieren die Maßnahme, bevor es dann am Sonntag wieder zurück nach Deutschland geht.

U16-Bundestrainer Robin Beckers: „Wir fahren mit vielen neuen Spielern nach Finnland, um möglichst vielen die Chance zu geben, sich auf höchstem Level zeigen zu können. Natürlich wollen wir auch unsere Top-Spieler immer weiterentwickeln und an das internationale Niveau heranführen. Unser Schwerpunkt in Vierumäki wird dieses Mal auf den Kleinigkeiten in der defensiven Arbeit liegen: Basisprinzipien wie Schläger zur Scheibe und schnelles Umschalten in die Offensive werden Themen sein. Wir hoffen, dass wir auch mit der neu formierten Mannschaft schnell wieder die Chemie aus Füssen herstellen und an die guten Ergebnisse aus dem ersten Turnier der Saison anknüpfen können.“

Spielplan der U16-Männer

07.11.2024 | 17:30 Uhr (dt. Zeit) | Finnland – Deutschland

08.11.2024 | 15:30 Uhr (dt. Zeit) | Finnland – Deutschland

10.11.2024 | 10:00 Uhr (dt. Zeit) | Finnland – Deutschland

Statistiken: tulospalvelu.leijonat.fi / kostenpflichtiger Livestream: https://www.leijonat.tv/fi/home

Heimturnier in Füssen für U17-Nationalmannschaft

Im Bundesleistungszentrum Füssen lädt die Auswahl um U17-Honorar-Bundestrainer Philip Kipp vor heimischer Kulisse zu einem 4-Nationen-Turnier ein. Die Gäste werden die Nachwuchsteams aus Frankreich, der Slowakei und der Schweiz sein. Für Headcoach Philip Kipp und seine Mannschaft ist dies die zweite Maßnahme der aktuellen Spielzeit. Neben den drei Länderspielen stehen zusätzlich sechs Trainingseinheiten auf dem Programm, bevor der Lehrgang am Samstag, den 9. November 2024 zu Ende geht.

U17-Honorar-Bundestrainer Philip Kipp: „Die U17-Maßnahme soll in erster Linie dazu dienen, möglichst vielen Spielern die Möglichkeit zu geben, sich im Hinblick auf die U18-Saison und der damit einhergehenden WM zeigen zu können. Insofern rotieren wir auf einigen Positionen und ermöglichen es den Spielern gute Leistungen aus der ersten Saisonphase im Ligenspielbetrieb auf internationalem Level zu bestätigen. Inhaltlich wird es nach den Eindrücken des letzten Lehrgangs vor allem darum gehen unsere defensive Stabilität zu thematisieren und es zu schaffen unser Spiel einfach zu halten, um dann mehr Offensiv-Momente mit den entsprechenden Freiheiten im Rahmen unserer Spielprinzipien zu schaffen. Es wird spannend zu sehen, wie die Jungs dies in der Kürze der Zeit auf diesem Level adaptieren. Daher freuen wir uns auf einen intensiven und erkenntnisreichen Lehrgang.“

Spielplan der U17-Männer

07.11.2024 | 16:00 Uhr | Deutschland – Frankreich

08.11.2024 | 15:00 Uhr | Deutschland – Slowakei

09.11.2024 | 14:30 Uhr | Deutschland – Schweiz

Statistiken und kostenpflichtige Livestreams unter: https://deb-online.live/liga/herren/nat/u17/

U18-Frauen nehmen am 4-Nationen-Turnier in der Schweiz teil

Die U18-Frauen des DEB treffen in der zweiten Novemberwoche erneut zusammen. Start der Maßnahme ist am Montag, den 4. November in Füssen. Hier bereiten sich U18-Frauen-Bundestrainer Sebastian Jones und seine Auswahl auf ein 4-Nationen-Turnier in Romanshorn (SUI) vor. Nach vier Trainingseinheiten im Bundesleistungszentrum Füssen macht sich das DEB-Team mit dem Bus auf in die Schweiz und absolviert anschließend drei Partien gegen Japan, Finnland und die Gastgeberinnen.

U18-Frauen-Bundestrainer Sebastian Jones: „In dieser Maßnahme wollen wir sehen, wo wir im internationalen Vergleich mit der Schweiz, Japan und Finnland stehen. Ziel ist es, unsere Spielstruktur weiter zu festigen und gezielt zu erweitern. Wir werden im Training vermehrt Schwerpunkte auf den Spielaufbau, das Spiel in der defensiven Zone sowie das Umschaltverhalten und den Drang zum Tor legen. Durch den Einsatz einiger Spielerinnen beim Deutschland Cup und in Nordamerika, erhalten andere die Chance sich zu zeigen. Vier Spielerinnen werden ihre erste Erfahrung bei den U18-Frauen sammeln und wir freuen uns, ihnen diese Möglichkeit zu geben.“

Spielplan der U18-Frauen

07.11.2024 | 14:30 Uhr | Deutschland – Japan

08.11.2024 | 14:30 Uhr | Finnland – Deutschland

09.11.2024 | 14:30 Uhr | Schweiz – Deutschland

Kostenpflichtige Livestreams: https://www.red.sport/en-ch/page/national-teams

U18-Männer zu Gast in Dänemark

Am Dienstag, den 5. November 2024 macht sich die deutsche U18-Nationalmannschaft auf den Weg zum 4-Nationen-Turnier ins dänische Herning. Am Donnerstag startet das Team um Nachwuchsbundestrainer Patrick Reimer gegen Norwegen in das Turnier. Die beiden weiteren Gegner werden die Slowakei und Gastgeber Dänemark sein. Zusätzlich zu den Länderspielen sind in Herning mehrere Trainingseinheiten und Meetings angesetzt, bevor am Sonntag die Rückreise nach Deutschland ansteht.

U18-Bundestrainer Patrick Reimer: „Wir haben bei dieser Maßnahme einen leicht veränderten Kader im Vergleich zum Hlinka Gretzky Cup nominiert. Ziel ist es, wieder den nächsten Schritt zu gehen und unser System ein Stück weit besser umzusetzen. Jedes Spiel auf internationalem Niveau ist eine Herausforderung, weil es schneller und auch körperlicher zugeht als in der heimischen Liga. Es ist wichtig für die Spieler zu lernen damit umzugehen. Am Ende der Saison wollen wir bei der Weltmeisterschaft unser bestes Eishockey spielen und deshalb möchte ich einfach sehen, dass wir wieder einen Schritt nach vorne gemacht haben.“

Spielplan der U18-Männer

07.11.2024 | 16:00 Uhr | Norwegen – Deutschland

08.11.2024 | 16:00 Uhr | Deutschland – Slowakei

09.11.2024 | 15:00 Uhr | Dänemark – Deutschland

Kostenpflichtige Livestreams: https://www.red.sport/en-ch/page/national-teams

U20-Männer: „WM-Generalprobe“ in Finnland

Für U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter und seine Mannschaft steht, wie auch für die U16-Männer, ein Ländervergleich mit Finnland in Vierumäki an. Dies wird die letzte Maßnahme mit Hinblick auf die anstehende U20-Weltmeisterschaft in Kanada sein. Ab Mittwoch, dem 6. November bereitet sich das Team mit insgesamt fünf Trainingseinheiten und drei aufeinanderfolgenden Partien gegen Finnland auf das Saison-Highlight im Dezember vor. Die Finnen werden einer der Vorrundengegner der deutschen Mannschaft in Ottawa sein.

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Der aktuelle Kader wurde größtenteils aus den Spielern der letzten Maßnahme im Juli und August zusammengestellt. Es kommen insgesamt fünf neue Spieler dazu, die wir testen und genau unter die Lupen nehmen werden, um zu schauen, ob sie im Hinblick auf die WM-Vorbereitung und auch die WM, Qualität in die Mannschaft bringen können. Wir machen jetzt bewusst den Schritt von der großen auf die kleinere Eisfläche, mit den nordamerikanischen Maßen – das wird die größte Umstellung für uns werden. Die Spieler haben hierbei weniger Zeit und Raum und werden stets unter Druck sein. Auf diese Thematik werden wir uns während dieses Lehrgangs intensiv einstellen.“

Spielplan der U20-Männer

08.11.2024 | dt. 17:30 Uhr | Finnland – Deutschland

09.11.2024 | dt. 17:30 Uhr | Finnland – Deutschland

10.11.2024 | dt. 13:30 Uhr | Finnland – Deutschland

Statistiken: tulospalvelu.leijonat.fi / kostenpflichtiger Livestream: https://www.leijonat.tv/fi/home

