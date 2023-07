Ethan Szypula ist ein Flitzer für die Rittner Offensive

Klobenstein. (PM Buam) Der dritte Spieler aus dem Ausland, der in der kommenden Saison für die Rittner Buam SkyAlps auf das Eis gehen wird,...

Klobenstein. (PM Buam) Der dritte Spieler aus dem Ausland, der in der kommenden Saison für die Rittner Buam SkyAlps auf das Eis gehen wird, heißt Ethan Szypula.

Der Kanadier kommt aus der zweiten slowakischen Liga nach Südtirol und wird im Sturm der Rittner mit seiner Geschwindigkeit und feinen Technik für Gefahr sorgen.

Szypula wurde am 28. Januar 1997 im kanadischen London (Ontario) geboren. Seine ersten Eishockey-Jahre verbrachte er in der Ontario Hockey League bei Owen Sound Attack, wo er immer wieder mit einer guten Punkteausbeute überzeugen konnte. Im Jahr 2018 wechselte er dann auf die University of Western Ontario, wo er in der College-Liga USports auch weiterhin Eishockey spielte. Vor einem Jahr wagte der 26-Jährige dann den Wechsel nach Übersee und heuerte mit einem einmonatigen Try-Out-Vertrag bei HK Dukla Michalovce an.

Mit drei Punkten in sieben Spielen war der slowakische Erstligist aber nicht vollends zufrieden und gab Szypula an HK MSK Ziar nad Hronom, einem Zweitligisten in der Slowakei, weiter. Dort spulte der Rechtshändler 27 Punkte (8 Tore) in 30 Spielen runter. Nun folgt für den 1,80 Meter großen und 77 Kilogramm schweren Center der Wechsel zu den Rittner Buam SkyAlps. Seine Maße lassen es schon vermuten: Szypula ist kein Kraftprotz, kann aber mit überragendem Skating und feinem Stickhandling überzeugen.

Szypula kommt mit großen Vorschusslorbeeren auf den Ritten: „Er ist ein sehr, sehr schneller Spieler mit einer starken Technik. Außerdem ist er hochmotiviert und sehr fleißig, ein harter Arbeiter, der sich auch für die Defensivarbeit nicht zu schade ist“, analysieren Dan Tudin und Alexander Eisath, die beiden Sportdirektoren der Rittner Buam SkyAlps. „Er freut sich auf die Saison bei uns und auch wir sind glücklich, dass er auf den Ritten kommt. Für die Alps Hockey League ist er eine große Bereicherung.“

