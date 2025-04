Ethan Szypula ist der â€žMost Valuable Playerâ€œ der AlpsHL-Saison

Klobenstein. (PM Buam) Die ganze Saison über war er eine Wucht und hat neue Rekorde aufgestellt: Ethan Szypula hat sich hochverdient zum MVP („Most Valuable Player“) der Alps-Hockey-League-Saison 2024/25 gekürt.

In der von der Liga abgehaltenen Wahl setzte sich der Kanadier klar durch und durfte am Montagabend den Pokal entgegennehmen.

Wenn ein Spieler 103 Scorerpunkte in einer Saison sammelt, dann will das etwas heißen. Damit hat Ethan Szypula auch einen Rekord in der Alps Hockey League aufgestellt, denn noch nie durchbrach ein „Crack“ die 100-Punkte-Schallmauer in der seit neun Jahren existierenden Alpen-Liga. 27 Tore erzielte der 28-jährige Kanadier, 76 Assists steuerte er außerdem bei – und das in 54 Spielen. Mit +55 hat er auch die beste Plus-Minus-Statistik der Liga zu bieten. „Das ist natürlich sehr aufregend und eine große Ehre. Ich habe mir vor der Saison Ziele gesetzt, dieser Titel war aber natürlich nicht auf dem Radar, ich wollte immer nur mein Bestes geben. Ich muss mich vor allem bei meinen Mitspielern, Trainern und dem Verein bedanken, ohne sie wäre das Alles nicht möglich gewesen“, analysiert Szypula seine Rekord-Saison. In der MVP-Wahl, bei welcher von Eishockey-Fachjournalisten abgestimmt wurde, gewann er mit 36 Stimmen vor Zell-am-See-Goalie Max Zimmermann (17 Stimmen) und Broncos-Stürmer Adam Capannelli (17 Stimmen).

Durfte Szypula in der vergangenen Saison noch zwei Titel mit den Rittner Buam SkyAlps feiern, so haben die Blau-Roten in dieser Saison außer dem italienischen Supercup im September 2024 keinen Pokal auf das Hochplateau geholt. „Natürlich wäre mir ein Titel mit den Rittner Buam SkyAlps lieber gewesen. Eishockey ist ein Teamsport und gewinnen ist mir viel wichtiger, als ein individueller Titel“, erzählt Szypula. Für den Kanadier geht es noch in dieser Woche zurück in die Heimat, wo er die wohlverdiente Sommerpause genießt.

