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ESVK: Zusammenarbeit mit Leif Carlsson und Patric Wener wird nicht fortgesetzt

9. April 20261 Mins read43
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Patric Wener - © GEPA pictures/ Sebastian Krauss
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Kaufbeuren. (PM ESVK) Nach der Information, dass Patrick Reimer von seinen Aufgaben als sportlicher Leiter entbunden wurde, können nun zwei weitere Personalentscheidungen bekanntgegeben werden, die Cheftrainer Leif Carlsson und Co-Trainer Patric Wener betreffen.

Beide werden zukünftig nicht mehr beim ESVK an der Bande stehen.

Leif Carlsson kam im Januar 2026 mit der schweren Aufgabe zurück nach Kaufbeuren, den Club, wie schon in der Vorsaison 2024/2025, noch vor dem Abstieg zu retten. Leider sollte dies dem sympathischen Schweden in Zusammenarbeit mit seinem Landsmann und Co-Trainer Patric Wener, der ebenfalls im Januar 2026 zum ESVK gestoßen ist, nicht mehr gelingen.

Der ESV Kaufbeuren bedankt sich bei Leif Carlsson und Patrick Wener für die geleistete Arbeit in der Wertachstadt und wünscht beiden Trainern für ihre private sowie sportliche Zukunft nur das Allerbeste.

Nach Informationen von Eishockey-Magazin hat Leif Carlsson bereits einen neuen Klub gefunden. Die Bestätigung soll morgen erfolgen.

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