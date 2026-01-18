Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
ESV KaufbeurenTransfers

ESVK: Weitere Ã„nderung im Trainerstab

18. Januar 20261 Mins read123
Andrew Donaldson - Â© Sportfoto-Sale (DR)
Kaufbeuren. (PM ESVK) Andrew Donaldson wird dem ESV Kaufbeuren nicht mehr als Co-Trainer zur VerfÃ¼gung stehen.

Der 37 Jahre alte Kanadier hat den ESVK am Samstagabend um die AuflÃ¶sung seines noch bis Saisonende laufenden Vertrages gebeten. Der ESVK ist dieser Bitte nachgekommen und wird die offene Stelle des Co-Trainers auch dementsprechend neu besetzen.

Der ESVK dankt Andrew Donaldson fÃ¼r seine geleistete Arbeit und wÃ¼nscht dem zweifachen Familienvater fÃ¼r seine weitere berufliche und private Zukunft nur das aller Beste.

Beim heutigen AuswÃ¤rtsspiel in Regensburg werden die Joker vom neuen Chef-Trainer Leif Carlsson und von Sebastian Osterloh gecoacht.

Previous post EC Bregenzerwald: Deutliche Hypothek, starke Moral

