ESVK weiter im Drei-Tages-Rhythmus im Einsatz

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der Spiel¬rhyth¬mus Freitag, Sonntag und Dienstag ist in der DEL2 mittlerweile schon zur Gewohnheit geworden. Die Gegner der Joker sind dabei...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der Spiel¬rhyth¬mus Freitag, Sonntag und Dienstag ist in der DEL2 mittlerweile schon zur Gewohnheit geworden.

Die Gegner der Joker sind dabei die Tölzer Löwen, die Bayreuth Tigers und die Heilbronner Falken.

Heimspiel gegen Bad Tölz

Am Freitagabend sind die Tölzer Löwen in Kaufbeuren zu Gast. Spielbeginn in der erdgas schwaben arena ist um 19:30 Uhr.

Auswärtsspiele in Bayreuth und Heilbronn

Am Sonntag um 17:00 Uhr gastieren die Joker in der Wagnerstadt Bayreuth. Zwei Tage später, am Dienstag geht es für den ESV Kaufbeuren dann nach Heilbronn. Erstes Bully ist dabei um 20:00 Uhr.

Wie gehen die Joker in die drei Spiele?

Trainer Rob Pallin muss bekannterweise weiter auf Sami Blomqvist und Stefan Vajs verzichten. Bei Jan Dalgic ist eine Rückkehr in den Spielbetrieb unter Umständen wieder möglich, allerdings muss die Situation von Tag zu Tag bewertet werden und der Heilungsprozess weiter beobachtet werden.