ESVK: Vertragsverlängerung mit Rihards Babulis

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESV Kaufbeuren kann mit der Vertragsverlängerung von Torhüter Rihards Babulis die erste Spielerpersonalie für die Saison 2026/2027 bekanntgeben.

Der talentierte Goalie stand bereits seit drei Jahren bei den Jokern unter Vertrag und hat sich in dieser Zeit auch stets weiterentwickelt. In der abgelaufenen Spielzeit kam der sympathische Linksfänger auf 19 Pflichtspieleinsätze für den ESVK in der DEL2 und zu sechs weiteren für den EV Füssen in der Oberliga Süd.

Der 23 Jahre alte Torhüter wird beim ESV Kaufbeuren dabei weiterhin das Trikot mit der Nummer 31 tragen.

ESVK-Geschäftsführer Tobias Peukert dazu: „Wir sind sehr glücklich, dass wir uns mit Rihards Babulis auf eine Vertragsverlängerung einigen konnten. Er hat sich in den letzten Jahren bei uns stets weiterentwickelt und in der DEL2, wie auch per Förderlizenz in der Oberliga beim EV Füssen gezeigt, dass er ein starker Rückhalt für seine Mannschaft sein kann. Umso erfreulicher ist es, dass wir ihn davon überzeugen konnten, sich weiter an den ESVK zu binden.“

Rihards Babulis zu seiner Vertragsverlängerung: „Der ESV Kaufbeuren liegt mir sehr am Herzen. Daher war es für mich von Anfang an klar, dass ich mich nicht mit einem Abstieg aus Kaufbeuren verabschieden möchte. In letzter Zeit wurden zahlreiche wichtige Weichen für die Zukunft gestellt, was meine Überzeugung weiter bestärkt hat. Nach intensiven Gesprächen mit den Verantwortlichen in den vergangenen Wochen und Tagen war es für mich schließlich eindeutig, dass ich weiterhin ein Teil des ESVK bleiben möchte.“