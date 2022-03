ESVK: VertragsverlÃ¤ngerung mit Alexander Thiel

Kaufbeuren. (PM ESVK) Mit Alexander Thiel kann der ESV Kaufbeuren eine weitere Vertragsverlängerung für die Saison 2022/2023 offiziell bekanntgeben. Der 30 Jahre alte Verteidiger...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Mit Alexander Thiel kann der ESV Kaufbeuren eine weitere Vertragsverlängerung für die Saison 2022/2023 offiziell bekanntgeben.

Der 30 Jahre alte Verteidiger geht somit in seine fünfte Spielzeit in Folge im Dress seines Heimatvereins. Der Rechtsschütze erzielte in der Saison 2021/2022 drei Tore und gab dazu 17 Torvorlagen bei einem Plus/Minus-Wert von +10. Weiter gehörte der gebürtige Kaufbeurer zu den absoluten Führungsspielern bei den Jokern und trug dazu auch das „A“ des Assistenz-Kapitäns auf der Brust.

ESVK Geschäftsführer Michael Kreitl: „Alex Thiel hat wieder eine starke Saison gespielt und ist auch als Führungsspieler derzeit nicht aus unsere Mannschaft wegzudenken. Er erfüllt seine Aufgaben auf und neben dem Eis hervorragend und ist dazu auch noch als Trainer im Nachwuchsbereich aktiv. Wir sind sehr glücklich darüber, dass er mindestens für eine weitere Spielzeit das Trikot des ESVK trägt.“

Alex Thiel zu seiner Vertragsverlängerung: „Für mich ist der ESVK als mein Heimatverein immer der erste Ansprechpartner. Ich bin deshalb sehr froh und glücklich, dass ich eine weitere Spielzeit in Kaufbeuren spielen kann und hoffe dabei sehr darauf, dass wir in der Zukunft wieder stets mit der Unterstützung unserer lautstarken und treuen Fans die Spiele in der erdgas schwaben arena absolvieren können.“