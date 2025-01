ESVK verpflichtet Center von den Innsbrucker Haien

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESV Kaufbeuren hat seine sechste und letzte Kontingentspielerlizenz gezogen und sich mit dem kanadischen Center Ryan Valentini auf einen Vertrag bis Saisonende geeinigt.

Ryan Valenti kommt dabei vom ICEHL Club HC Innsbruck in die Wertachstadt und war bei den „Haien“ mit 27 Scorerpunkten aus 40 Spielen der drittbeste interne Scorer. Ryan Valentini verfügt dabei auch schon über mehrere Jahre an Europaerfahrung. Dabei war der 27 Jahre alte Kanadier für die Sterzing Broncos, HK Dukla Michalovce und die Dundee Stars aktiv. In der DEL2 war der Linksschütze auch schon für die Heilbronner Falken an der Scheibe, wurde dabei dann aber nach vier Spielen leider durch eine Verletzung frühzeitig wieder ausgebremst.

Beim ESV Kaufbeuren wird Ryan Valentini, der heute in Kaufbeuren eintreffen wird, das Trikot mit der Rückennummer 19 tragen und wird dabei aller Voraussicht nach beim Auswärtsspiel in Selb sein Debüt im ESVK-Jersey geben.

ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl zum Neuzugang: „Wir haben nach Verstärkung auf der Mittelstürmerposition gesucht und haben mit Ryan Valentini nun einen Center gefunden, der über Spielmacherqualitäten verfügt und dazu auch ein guter Skater ist. Er wird uns dabei helfen können unser Spiel zu stabilisieren und unsere Ziele zu erreichen. Dazu haben wir mit ihm auch wieder die Möglichkeit unser Lineup etwas variabler zu gestalten.“

HC TIWAG Innsbruck Sportmanager Max Steinacher: „Wir wünschen Ryan viel Erfolg. Wir werden ihn weiterhin genau beobachten, und zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, ob wir unsere Option auf eine Vertragsverlängerung ziehen.“

