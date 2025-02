ESVK unterliegt vor ausverkauftem Haus dem EV Landshut mit 1:4

Kaufbeuren. (PM ESVK) Am 45. Spieltag der DEL2 Saison 24/25 kam es in der Wertachstadt heute Abend zum Derby zwischen dem ESV Kaufbeuren und dem EV Landshut.

Dabei musste der ESVK vor 3.100 Zuschauern in der ausverkauften energie schwaben arena einige zusätzliche Ausfälle, in diesem vorallem aus Sicht der Joker sehr wichtigen Spiel, verkraften. Neben den schon bekannten Spielern Nolan Yaremko, Leon Sivic und Jakob Peukert die aufgrund von Verletzungen fehlten, mussten krankheitsbedingt auch Dieter Orendorz, Fabian Koziol, Sami Blomwvist und Joey Lewis passen. Im Tor des ESVK stand Dauerbrenner Daniel Fießinger.

Die Joker hatten einen guten Start in das Drittel, wobei Großchancen auf beiden Seiten Mangelware waren. Die beiden Mannschaften neutralisierten sich Gegenseitig und so dauerte es fast zehn Minuten, bis es vor Jonas Langmann das erste Mal wirklich gefährlich wurde. Jacob Lagacé vergab dabei bei einem schnell vorgetragenen Spielzug über Ryan Valentini und Colby McMauley etwas zu verspielt und setzte die Scheibe am Tor vorbei. Nach einem Fight von Colby McAuley gegen Benjamin Zientek in der 14 Spielminute stand die Halle erstmals Kopf. Die beiden Streithähne wurden von den Schiedsrichtern dafür zu jeweils fünf Minuten in der Kühlbox verdonnert. Aber die Joker waren nach dem Fight wohl zu angestachelt und in der Defensive unaufmerksam, was die Landshuter mit dem ersten Treffer der Partie bestraften. EVL Top-Scorer Tor Immo bediente dabei den freien Wade Bergmann und dieser traf alleine vor Daniel Fießinger zum 0:1. Die Joker hatten dann in einem Powerplay in der 17. Minute einmal mehr ein Powerplay ohne eigenen Torschuss nachzuweisen und das obwohl die Mannschaft von Leif Carlsson sogar 40 Sekunden lang in doppelter Überzahl agieren konnte. Dabei muss auch erwähnt werden, dass die Joker beginnend mit dem Gegentreffer sehr nervös wirkten und in fast jeder Aktion die Unsicherheit spürbar war. So ging es dann mit dem Spielstand von 0:1 auch zum ersten Pausentee.

Im zweiten Abschnitt waren die Kaufbeurer in den ersten gut 10 Minuten das deutlich aktivere Team und hatten dabei auch ein deutliches Chancenplus. Der Reihe nach verpassten die Joker aber beste Chancen und ein ums andere Mal rauschte der Puck knapp am Tor von Jonas Langmann vorbei. Ein weiteres Powerplay in der 29. Spielminute für die Allgäuer war dann deutlich besser, wie die ersten beiden zuvor. Ein Treffer sollte aber auch hier nicht gelingen. Nach einer feinen Einzelaktion von Yannik Wenzel sollte dann mit der ersten wirklichen nennenswerten Chance der Gäste das 0:2 fallen. Der Stürmer der Landshuter vernaschte dabei einen ESVK Defender und traf mit einem Schuss in das linke Kreuzeck. Der ESVK war nun wie auch schon nach dem 0:1 wieder verunsichert und hatte wieder viel mit sich selbst zu kämpfen. Nach dem es in der 38. Spielminute genügend Möglichkeiten gab die Scheibe zu klären, führte ein Scheibenverlust nach dem anderen in der eigenen Zone zum nächsten Gegentreffer. Michael Reich konnte dabei frei im Slot abschließen und traf mit einem Schuss in das rechte Kreuzeck zum 0:3. Dies war zugleich auch das erste DEL2 Tor des jungen Landshuters. Im Anschluss hatte Colby McAuley nach einem Pass von Ryan Valentini noch eine dicke Chance für den ESVK, aber der Kanadier brachte am langen Eck keinen Druck auf seinen Schläger und die Scheibe trudelte somit am Tor vorbei. So ging es für die Rotgelben mit einem drei-Tore-Rückstand in den Schlussabschnitt.

Der Schlussabschnitt ist dann schnell erzählt. Der ESVK versuchte auf einen ersten Treffer zu drücken und rannte dabei meist vergeblich an. In der Defensive überstanden die Kaufbeurer auch ein Powerplay des EVL und standen grundsätzlich sehr solide in er eigenen Zone. In der Offensive gelang den dezimierten Allgäuern aber einfach zu wenig um Jonas Langmann im Tor der Niederbayern vor wirklich schwere Aufgaben zu stellen. Ein 2+2 Strafe für den EVL fünf Minuten vor dem Ende konnte der ESVK schon ohne Torhüter agierend und somit mit sechs gegen vier Feldspielern durch Quirin Bader zu ihrem ersten und einzigen Treffer an diesem Abend ausnutzen. Der junge Förderlizenzspieler von Redbull München konnte Jonas Langmann dabei im Nachschuss aus dem Gewühl heraus vor dem Tor es EVL überwinden. ESVK Trainer Leif Carlsson nutze den Treffer aus, um auch im Anschluss mit einen sechsten Feldspieler zu spielen. Dies konnten die Landshuter nach einem geblockten Schuss aber in einem Konter zum alles entscheidenden Tor zum 4:1 umwandeln. Dies war dann auch der Endstand nach 60 gespielten Minuten in der Wertachstadt.

