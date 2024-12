ESVK unterliegt den Lausitzer FÃ¼chsen mit 2:6

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der 28. Spieltag der laufenden DEL2-Saison stand in der energie schwaben arena an. Zu Gast waren die Lausitzer Füchse. Im Vergleich...

Zu Gast waren die Lausitzer Füchse. Im Vergleich zur 5:3 Auswärtsniederlage gegen die Blue Devils Weiden vergangenen Sonntag gab es einige Änderungen im Line-up der Joker. Dani Bindels, Quirin Bader und Rihards Babulis fehlten krankheitsbedingt. Georg Thal, Fabian Nifosi und Bence Farkas waren für den EV Füssen im Einsatz. Weiterhin standen Sten Fischer, Dieter Orendorz und Leon Doubrawa nicht im Kader. Nolan Yaremko fehlte verletzungsbedingt. Dafür waren Jonas Fischer, Jakob Peukert und Michael Karg mit von der Partie. Der ESV Kaufbeuren verlor vor 2.667 Zuschauern mit 2:6.

Das Spiel wurde gleich zu Beginn eine lange Zeit wegen eines medizinischen Notfalls auf der Tribüne unterbrochen. Der betroffenen Person gehe es aber laut Durchsage durch den Stadionsprecher den Umständen entsprechend gut. Von hier aus auch die besten Genesungswünsche.

Die Kaufbeurer Mannschaft startete nach der Unterbrechung mit viel Druck und Tempo in die Partie. Es schlich sich jedoch die ein oder anderen Möglichkeit für Konter ein, die die Füchse effektiv nutzen konnten. Charlie Jahnke brachte in so einer Kontersituation einen weiten Schuss in Richtung Daniel Fießinger. Dieser konnte nur in die Mitte prallen lassen, wo Jordan Taupert stand und seinen Schlenzer zum 0:1 im oberen Eck versenkte. Mitte des Drittels erhielt Marlon Braun eine zweiminütige Strafzeit wegen Stockschlags, die Folgen haben sollte. Die Joker ließen den Puck in der Offensivzone gut laufen, ehe Joey Lewis diesen von hinter dem Tor zu Simon Schütz an der blauen Linie beförderte. Der Kapitän der Joker schlenzte die Scheibe von dort aus oben links zum 1:1 in das Tor. Wenig später musste der erste Spieler in Rot-Gelb auf die Strafbank. Es traf Tomas Schmidt wegen Haltens. Auch diese Strafzeit sollte Folgen haben. Zunächst schoss Nils Eltern auf die Maske von Daniel Fießinger, dann ging es schnell. Der Puck landete bei Eric Valentin, der wiederum den Puck vor das Tor zu Jordan Taupert weiterleitete. Die 63 der Füchse musste nur noch einschieben und erzielte somit seinen zweiten Treffer, der gleichzeitig das 1:2 markierte. Drei Minuten vor Ende des Drittels erhielt Matej Leden noch eine Strafzeit wegen Behinderung. Das Überzahlspiel der Joker brachte aber nichts mehr ein.

Ähnlich wie im ersten Spielabschnitt startete der ESVK gut. Die Hausherren erhielten in ihrer guten Phase ebenso den Dämpfer durch einen Konter der Füchse. Schlussendlich fuhren Max Kislinger und Louis Anders gemeinsam vor das Tor. Max Kislinger spielte den Querpass, Louis Anders schob zum 1:3 ein. Wenig später erhielten die Gäste eine kleine Bankstrafe wegen Spielens mit zu vielen Feldspielern, die Philip Ziesche absaß. Die Kaufbeurer Überzahl brachte kein Tor ein. Kurz darauf musste Philip Ziesche erneut auf der Strafbank Platz nehmen. Dieses Mal weil er seinem Gegenspieler das Bein stellte. Ebenso eine Strafzeit erhielt Jacob Lagacé. Er erhielt eine zehnminütige Disziplinarstrafe wegen Spielens mit unkorrekter Ausrüstung. Im Powerplay der Joker stand Samir Kharboutli mit dem Puck am Schläger am rechten Bullykreis und sah seinen im Slot stehenden Sturmpartner Premysl Svoboda. Der Pass kam, Premyls Svoboda musste nur noch den Schläger reinhalten und so stand es 2:3. Es sollte eine weitere Strafzeit folgen. Dieses Mal erwischte es Marvin Feigl wegen Spielverzögerung. In rot-gelber Unterzahl gewannen die Füchse den Zweikampf um den Puck an der Bande. Wieder in Scheibenbesitz kam der schnelle Abschluss aus der Ferne, der schlussendlich von Jordan Taupert vor dem Tor zum 2:4 abgefälscht wurde. Für Jordan Taupert war es der dritte Treffer des Abends. Kurz vor Schluss erhielt Maximilian Kislinger zwei Minuten wegen unnötiger Härte. Die Joker konnten ihre Überzahl jedoch erneut nicht nutzen.

Im letzten Spielabschnitt hatten die Gäste zu Anfang mehr vom Spiel. Die Joker gaben sich aber nicht auf. Ein schöner Pass Jamal Watsons von der linken Seite konnte Sami Blomqvist jedoch nur an den Pfosten setzen. Im Anschluss gestaltete sich das Spiel zwar ausgeglichener, aber nicht ereignisreicher. Erst in der 51. Minute wurde es nochmal so richtig spannend als Simon Schütz den Puck von Charlie Jahnke in der Lausitzer Zone eroberte. Der Kapitän der Joker konnte seine Chance alleine vor Anthony Morrone aber nicht in etwa Zählbares umwandeln. Ein ähnliche Situation ereignete sich ein paar Minuten später, als Sami Blomqvist einen Querpass der Gäste vor deren eigenen Tor abfing. Aber auch der Topscorer der Joker traf diesmal nicht. Knapp vier Minuten vor Schluss wurde ein sechster Feldspieler für Daniel Fießinger eingewechselt. Charlie Jahnke stand im Anschluss vor dem vermeintlich leeren Tor. Fabian Koziol wehrte seinen Schuss aber auf der Linie ab. Direkt im Anschluss wurden Strafen gegen beide Mannschaften ausgesprochen. Jamal Watson erhielt zwei Minuten wegen Behinderung, Alexander Dorsch erhielt zwei Minuten wegen hohen Stocks. Den Empty-Net-Treffer versenkte Clarke Breitkreuz. Die Füchse ließen aber nicht locker und so traf Clarke Breitkreuz nach Querpass Lane Scheidls erneut und brachte somit den Endstand von 2:6 auf die Anzeigetafel.

