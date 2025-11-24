ESVK unterliegt den Lausitzer FÃ¼chsen mit 2:3 nach PenaltyschieÃŸen

Kaufbeuren. (PM ESVK) Zum 18. Spieltag empfing der ESV Kaufbeuren in der heimischen energie schwaben arena die Lausitzer FÃ¼chse.

Das Trainerduo Andrew Donaldson und Sebastian Osterloh musste dabei auf Nicolas Appendino, John Rogl, Daniel FieÃŸinger, Rihards Babulis und Joe Cassetti (MRT Untersuchung steht noch aus) verzichten. Im Tor feierte Cody Porter seine Heimpremiere. VerstÃ¤rkt wurde der Kader durch Nikolaus Heigl und Rio Kaiser, die vom Kooperationspartner Red Bull MÃ¼nchen ins Aufgebot der AllgÃ¤uer rÃ¼ckten. Vor 2.112 Zuschauern endete die Partie mit 2:3 nach VerlÃ¤ngerung zugunsten der Lausitzer FÃ¼chse.

Die Joker erwischten einen aktiven Start in die Begegnung und kamen durch Nikolaus Heigl und Alex Zawatsky bereits frÃ¼h zu guten Chancen. Doch auch die Lausitzer FÃ¼chse arbeiteten sich zunehmend in die Partie und zwangen Cody Porter mehrfach zu starken Paraden. In der 11. Minute gelang den GÃ¤sten schlieÃŸlich der erste Treffer des Abends: Hannu Tripcke vollendete nach Vorarbeit von Simon Stowasser und Eric Valentin zur 0:1-FÃ¼hrung. Der Torerfolg gab den Sachsen sichtbar Auftrieb, sodass sie im weiteren Verlauf mehr Spielanteile und einige gefÃ¤hrliche AbschlÃ¼sse verzeichnen konnten. Die Rot-Gelben blieben jedoch bemÃ¼ht und erspielten sich immer wieder MÃ¶glichkeiten zum Ausgleich, fanden jedoch in Anthony Morrone ihren Meister. Auch im weiteren Verlauf fehlte dem Team von Andrew Donaldson hÃ¤ufig die nÃ¶tige PrÃ¤zision im letzten Pass und Abschluss. Mit einem knappen 0:1, aus Sicht des ESVK, ging es schlieÃŸlich in die erste Drittelpause.

Zu Beginn des Mitteldrittels hatten die Joker mehr Scheibenbesitz, doch die FÃ¼chse blieben wach und wurden vor allem nach Fehlern der Hausherren brandgefÃ¤hrlich. In dieser Phase rÃ¼ckte immer wieder Cody Porter in den Mittelpunkt des Geschehens und hielt sein Team mit mehreren starken Aktionen im Spiel.

Der ESVK fand anschlieÃŸend besser zurÃ¼ck in die Partie: Henri Kanninen fÃ¤lschte einen Pass von Jason Bast durch die Beine von Anthony Morrone zum 1:1-Ausgleich ab. Nur wenige Sekunden spÃ¤ter bot sich Sami Blomqvist die Chance auf die FÃ¼hrung, sein Direktschuss strich jedoch knapp am Tor vorbei. Im Anschluss Ã¼bernahmen die GÃ¤ste das Kommando und setzten sich minutenlang im Drittel der Joker fest. Es entwickelte sich beinahe ein Privatduell zwischen Cody Porter und den Angreifern aus der Lausitz. Erst eine Bankstrafe wegen zu vieler Spieler auf dem Eis gegen das Team von Christoph Kreutzer beendete diese Druckphase. Der ESVK verbrachte in Ãœberzahl zwar viel Zeit in der Angriffszone, kam jedoch nicht zu zwingenden TorabschlÃ¼ssen. Danach waren wieder die FÃ¼chse am DrÃ¼cker. Mit einem Spielstand von 1:1 ging es dennoch in die zweite Pause.

Auch zu Beginn des Schlussabschnitts setzte sich das Bild aus dem Mitteldrittel fort. In der 45. Minute belohnten sich die FÃ¼chse fÃ¼r ihren anhaltenden Druck: Lennard Nieleck vollendete nach Vorlage von Lane Scheidl zur erneuten FÃ¼hrung. Die GÃ¤ste blieben auch danach das aktivere Team, doch ein perfekter Steilpass von Henri Kanninen erÃ¶ffnete Tyson McLellan die Gelegenheit zum Ausgleich â€“ und der StÃ¼rmer nutzte sie eiskalt zum 2:2. Kurz darauf brachte eine Strafzeit gegen Simon Stowasser wegen Behinderung den ESV Kaufbeuren in Ãœberzahl, doch die Joker konnten daraus kein Kapital schlagen. Ein Stockschlag von McLellan ermÃ¶glichte es in der 54. Minute den GÃ¤sten, ihre Powerplayformation aufs Eis zu schicken. Die Hausherren verteidigten in dieser kritischen Phase jedoch konzentriert und Ã¼berstanden die Unterzahl ohne Gegentreffer. Beide Mannschaften agierten in der Schlussphase zunehmend vorsichtig und wollten keinen entscheidenden Fehler riskieren. So blieb es bis zur Sirene beim 2:2 â€“ die Partie ging in die VerlÃ¤ngerung.

Die anschlieÃŸende Overtime verstrich ohne nennenswerte Torchance und so ging die Partie ins PenaltyschieÃŸen. Hier traf Clarke Breitkreuz als einziger SchÃ¼tze und sicherte so den Extrapunkt fÃ¼r die FÃ¼chse.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!