ESVK unterliegt bei den Lausitzer Füchsen mit 4:3 nach Penaltyschießen

Kaufbeuren. (PM ESVK) Am sechsten Spieltag der Saison 2025/2026 gastierte der ESV Kaufbeuren bei den Lausitzer Füchsen.

Trainer Todd Warriner musste dabei weiterhin auf den angeschlagenen Tyson McLellan verzichten. Im Gegensatz zum Spiel am Freitag gegen Freiburg waren auch Jonas Fischer und Jakob Peukert im Lineup. Rio Kaiser war dagegen für Red Bull München im Einsatz. Im Tor stand Rihards Babulis, der vor 2.475 Zuschauern auch eine starke Leistung zeigte. Am Ende ging auch das sechste Saisonspiel der Joker mit nur einem Tor Unterschied im Ergebnis aus. Immerhin konnte die Mannschaft um Kapitän Bernhard Ebner einen Punkt mit auf die Heimreise nehmen.

Die erste gute Schussmöglichkeit in der Partie hatte in der ersten Spielminute Joker-Stürmer Joe Cassetti, der aber in Anthony Marrone seinen Meister fand. Auf der Gegenseite hatten die Kaufbeurer dann gleich mal in der eigenen Zone ein paar Mal das Glück des Tüchtigen. Mehrfach war ein Stürmer der Füchse frei vor Rihardas Babulis, jedoch kam der entscheidende Pass nicht an oder der Kaufbeurer Torhüter konnte noch retten. Ein erstes Überzahlspiel der Hausherren verteidigten die Wertachstädter gut und waren danach auch wieder besser im Spiel. Ein Scheibengewinn von Max Hadraschek in der neunten Spielminute brachte dann den ersten Treffer an diesem Abend. Dabei konnte Alec Zawatsky die freie Scheibe aufnehmen und blieb alleine vor Anthony Morrone eiskalt und traf auf der Stockhandseite des Füchse-Keepers zur Kaufbeurer Führung. Die Joker hatten in der Folge auch ein leichtes Plus an Offensiv-Aktionen, mussten dann aber doch auch den Ausgleichstreffer hinnehmen. Dabei war Torschütze Christopher Theodore wieder frei vor Rihardas Babulis aufgetaucht, nachdem er seitlich vom Tor freigespielt wurde; er hatte dann alle Zeit, dem Kaufbeurer Torhüter die Scheibe zum 1:1 ins Netz zu legen. Nachdem sich das Spiel dann ein wenig beruhigte, hatten beide Mannschaften kurz vor der Pause noch je eine dicke Chance, einen zweiten Treffer zu erzielen.

Im zweiten Abschnitt schienen die Joker dann einen großen Gefallen an der Strafbank in der Eisarena Weißwasser gefunden zu haben. Insgesamt saßen die Joker zehn der 20 Spielminuten auf dieser und mussten dabei sogar gute 60 Sekunden ein doppeltes Powerplay (23. Minute) der Füchse verteidigen. Ein eigenes Powerplay nach 28 Minuten nutzte die Mannschaft von Trainer Todd Warriner dabei aber sogar zum erneuten Führungstreffer. Sami Blomqvist spielte Henri Kanninen mit einem Pass durch die Box frei, und die Nummer 89 des ESVK ließ Anthony Morrone im Tor der Füchse mit seinem platzierten Schuss keine Abwehrmöglichkeit. Nachdem die Kaufbeurer dann noch dreimal auf dem Sünderbänkchen saßen, hatte die Kaufbeurer Defensive samt Rihards Babulis alle Hände voll zu tun. Im fünften Überzahlspiel im Mitteldrittel, gut zwei Minuten vor der Pause, fand dann eine abgefälschte Scheibe von der blauen Linie den Weg zum 2:2-Ausgleich ins Kaufbeurer Tor. Torschütze für die Füchse war dabei Charlie Jahnke.

Im dritten Drittel war die Partie dann wieder sehr ausgeglichen. Dazu blieben die Kaufbeurer sogar komplett von der Strafbank weg, was dem eigenen Spiel deutlich gut tat, auch wenn das Penaltykilling am heutigen Tag grundsätzlich sehr gut war, dürfte das viele Unterzahlspiel eniiges an Körner gekostet haben. Nachdem das Spiel eine ganze Weile hin und her wog, wollte keine Mannschaft dabei komplett ins Risiko gehen. In der 52. Minute konnten die Hausherren das erste Mal in Führung gehen. Torschütze Alexis D’Aoust war dabei aus einer normalen Spielsituation heraus vor dem Tor von Rihardas Babulis völlig vergessen worden und ließ sich diese Chance mit einem Direktschuss nicht nehmen und brachte seine Farben mit 3:2 in Front. Die Joker konnten aber direkt antworten. Dabei nutzten die Wertachstädter einen Fehler im Aufbau der Füchse eiskalt aus. Thomas Heigl und Paul Mayer eroberten die Scheibe, und Max Oswald hämmerte diese mit einem satten Direktschuss zum schnellen 3:3-Ausgleichstreffer in die Maschen. In der Folge drückten die Lausitzer mehr auf die Tube und versuchten, das Spiel auch noch in der regulären Spielzeit zu entscheiden. Die Joker hatten ihrerseits zwei Minuten vor dem Ende noch eine sehr gute Konterchance über Thomas Heigl, der aber leider an Anthony Morrone scheiterte.

In der Overtime nahmen sich beide Mannschaften nicht viel. Allerdings hatten die Füchse in einem Powerplay die Chance liegengelassen, das Spiel für sich zu entscheiden. Auch hier muss man noch erwähnen, dass das Unterzahlspiel der Joker an diesem Abend wirklich gut war. Im anschließenden Penaltyschießen vergaben aufseiten der Kaufbeurer alle vier Schützen, während aufseiten der Füchse der Schwede Eric Hjorth den entscheidenden Versuch zum 4:3-Siegtreffer verwandelte.

