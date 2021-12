ESVK trifft auf WÃ¶lfe und LÃ¶wen

Kaufbeuren. (PM ESVK) Für den ESV Kaufbeuren stehen am Wochenende in der DEL2 zwei Spiele auf dem Programm. Am Freitag reisen die Joker zu...

Am Freitag reisen die Joker zu den Selber Wölfen, am Sonntag sind dann die Löwen Frankfurt in der erdgas schwaben arena zu gast. Der ESVK hat nach nun 22 absolvierten Punktspielen 31 Punkte auf der Habenseite und liegt damit auf dem neunten Tabellenplatz.

Auswärtsspiel in Selb

Für die Joker geht die Reise am Freitagabend zum Aufsteiger nach Selb. Die Wölfe befinden sich nach einigen Corona Erkrankungen und damit Verbundenen Spielerausfällen in einer sehr schwierigen Lage. Dies stellte auch das Ergebnis vom Nachholspiel am Dienstag in Kaufbeuren unter Beweis, welches die Joker gegen den Aufsteiger deutlich mit 12:3 für sich entscheiden konnten. In der Tabelle liegt der VER Selb aktuell auch auf dem 14. Platz mit 20 absolvierten Spielen und 12 Punkten. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Heimspiel gegen Frankfurt

Am Sonntag kommt es in der erdgas schwaben arena zum Aufeinandertreffen mit den Löwen Frankfurt. Der Club aus der Mainmetropole hat derzeit mit 47 Punkten aus 23 Spielen den zweiten Tabellenplatz in der DEL2 inne. Erstes Bully ist um 17:00 Uhr

Das Personal

Die Joker müssen in den kommenden Wochen weiterhin verletzungsbedingt auf Fabian Koziol und Florian Thomas verzichten. Im Sturm fehlen den Wertachstädtern für die kommenden drei Wochen die beiden WM-Fahrer Markus Schweiger und Yannik Burghart, die mit der U20 Nationalmannschaft in Kanada weilen.