ESVK trifft auf WÃ¶lfe und Blue Devils

Kaufbeuren. (PM ESVK) Nach elf Spieltagen steht die Mannschaft von Trainer Daniel Jun mit 18 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz und trifft am Wochenende auf den EHC Freiburg und die Blue Devils Weiden.

Am Freitagabend steht dabei der Roadtrip nach Freiburg auf dem Programm. Spielbeginn in der Echten Helden Area ist um 19:30 Uhr. Am Sonntag um 18:30 Uhr kommt es dann in der energie schwaben arena zum Duell mit dem Aufsteiger Blue Devils Weiden.

Der Kader der Joker:

Trainer Daniel Jun muss am Wochenende verletzungsbedingt weiterhin auf Alex Thiel, Jere Laaksonen und Max Oswald verzichten. Fragezeichen stehen dabei noch hinter den Einsätzen von Dieter Orendorz und dem erkrankten Fabian Koziol. Die Grippewelle beschäftig die Mannschaft der Joker leider auch schon seit einigen Wochen. Immer wieder gibt es Spieler die krank bei den Spielen und im Training fehlen. Neben Quirin Bader wird vom Kooperationspartner Redbull München vermutlich auch Defender Sten Fischer am Wochenende wieder für den ESVK auflaufen.

Die Gegner der Joker:

EHC Freiburg: Die Breisgauer haben am Sonntagvormittag noch bekanntgegeben, dass die Trainer Timo Saarikoski und Sami Lehtinen von ihren Aufgaben entbunden wurden. Vorerst hat deswegen der sportliche Leiter Peter Salmik die Verantwortung an der Bande der Wölfe übernommen. Nach elf Spieltagen stehen die Freiburger in einer sehr engen DEL2 Tabelle derzeit mit 16 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz. Auf den Kontingentpositionen setzten die „Wölfe“ auf den finnischen Defender Sameli Ventelä – der aktueller teaminterner Top-Scorer ist – und im Sturm auf dessen Landsmann Eero Elo sowie auf den US-Amerikaner Spencer Naas und den Kanadier Shanw O´Donnel, der auch Kapitän des Wölfe Rudels ist. Weitere bekannte Namen in der Freiburger Mannschaft sind die Neuzugänge Sebastian Streu, Yannik Burghart, Filip Reisnecker oder auch Georgiy Saakyan in der Offensive sowie in der Defensive Petr Heider, der vom Meister aus Regensburg nach Freiburg wechselte. Schon zum Inventar beim EHC gehören wohl Chris Billich, Nikolas Linsenmaier oder auch der derzeit verletzte Defender Alexander De los Rios. Im Tor stehen Patrik Cerveny und Fabian Hegmann.

Blue Devils Weiden: Mit den Blue Devils erwarten die Joker einen Gegner, gegen den es in der aktuellen Saison auch schon ein direktes Aufeinandertreffen gab. Am ersten Spieltag der laufenden Spielzeit konnte der ESVK mit einen 3:2 Erfolg in der Oberpfalz dabei seine ersten drei Punkte einfahren. Nach 12 absolvierten Spielen belegt die Mannschaft von Trainer Sebastian Buchwieser mit 11 Punkten auf der Habenseite den 12. Tabellenplatz.

Der DEL2 Aufsteiger setzt im Tor auf Daniel Allevana und Marco Wölfl. In der Verteidigung sind die beiden Kontingentspieler Tommy Muck und Mads Larsen Leistungsträger und sollen zusammen mit den erfahrenen Dominic Bohac oder auch Dominik Müller für Stabilität sorgen. Im Sturm ist der Kanadier Tyler Ward mit 4 Toren und fünf Torvorlagen der bisher Punktbeste Akteur bei den Blue Devils. Weitere wichtige Stützen sind der Deutsch-Tscheche und Kapitän Tomas Rubes, der junge Elias Pul oder auch ex-Joker Fabian Voit, der mit plus 5 die beste Plus/Minus Bilanz im Team hat. Verletzungsbedingt passen muss dazu derzeit Stürmer David Elsner.