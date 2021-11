ESVK trifft auf TÃ¼rme und WÃ¶lfe

Kaufbeuren. (PM ESVK) Elf Spieltage sind nun in der DEL2 absolviert. Bis zur Deutschland-Cup-Pause sind für die Clubs dabei noch zwei Spiele zu spielen....

Kaufbeuren. (PM ESVK) Elf Spieltage sind nun in der DEL2 absolviert. Bis zur Deutschland-Cup-Pause sind für die Clubs dabei noch zwei Spiele zu spielen.

Die Joker stehen derzeit mit schon zwölf absolvierten Partien und 19 Punkten auf dem Konto, auf dem siebten Tabellenplatz in der DEL2.

Auswärtsspiel in Ravensburg

Am Freitag steht für den ESVK eine kurze Auswärtsfahrt auf dem Programm. Der DEL2 Spielplan schickt die Joker dabei zum aktuellen Tabellenzweiten nach Ravensburg. Die Towerstars haben derzeit 24 Punkte und liegen nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz zu den Löwen Frankfurt nicht an der Tabellenspitze der DEL2. Spielbeginn in Oberschwaben ist um 20:00 Uhr.

Heimspiel gegen den VER Selb

Am Sonntag gibt es dann ein erstes Aufeinandertreffen mit dem DEL2 Aufsteiger VER Selb in der erdgas schwaben arena. Die Wölfe konnten im bisherigen Saisonverlauf nach elf absolvierten Spielen neun Punkte sammeln und liegen mit dieser Ausbeute auf dem 13. Tabellenplatz. Erstes Bully in der erdgas schwaben arena ist um 17:00 Uhr.

Tickets für die Heimspiele gegen die Tölzer Löwen und den EV Landshut sind aktuell im Ticket-Online-Shop und in der ESVK Geschäftsstelle zu bekommen. Eine Abendkasse ist ebenfalls geöffnet. Hier ist aber mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Daher bitten wir Tickets bevorzugt im Online-Shop zu buchen.

Wir bitten zu beachten, dass für die Heimspiele der Joker nach aktuellem Stand die 3G-Plus Regel gilt. Alle Infos dazu sind auf esvk.de zu finden.

Das Personal

Joker Coach Tray Tuomie kann nach aktuellen Erkenntnissen auch am kommenden Wochenende wiederum auf seinen kompletten Kader zurückgreifen.

Deutschland-Cup-Pause

Die DEL2 pausiert nach dem 13. Spieltag am Sonntag am kommenden Wochenende. Weiter geht es für die Clubs dann am Dienstag den 16. November 2021. Der ESVK ist dann beim EC Bad Nauheim zu Gast.