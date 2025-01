ESVK trifft auf Ravensburg und Landshut

Kaufbeuren. (PM ESVK) Neues Jahr, neues Glück. Das Jahr 2025 beginnt für den ESV Kaufbeuren in der DEL2 mit zwei Highlight-Spielen.

Am Freitagabend um 19:30 Uhr trifft der ESVK in der jetzt schon restlos ausverkauften energie schwaben arena auf die Ravensburg Towerstars. Am Sonntag geht es für die Joker dann nach Niederbayern zum EV Landshut. Spielbeginn ist um 17:00 Uhr und auch dieses Spiel ist schon ausverkauft.

Der Kader der Joker:

Die Krankheitswelle in der ESVK Kabine scheint noch immer nicht so richtig abzunehmen. Am Freitag wird Chef-Trainer Daniel Jun wohl ziemlich sicher weiter auf Alex Thiel und Leon Sivic verzichten müssen. Fraglich sind dazu weiter die Einsätze von Sami Blomqvist, Tomas Schmidt und Dieter Orendorz. Sicher fehlen werden am Wochenende Jakob Peukert (krank) und Nolan Yaremko (verletzt). Zurückkehren in das Lineup werden aber Premysl Svoboda und Dani Bindels. Nick Maul ist weiterhin bei der U20 WM im Einsatz und steht somit frühestens in der kommenden Woche wieder zur Verfügung.

Die Gegner der Joker:

Ravensburg Towerstars: Die Oberschwaben stehen aktuell auf dem siebten Tabellenplatz und haben dabei nach 30 absoliverten Spielen 49 Punkte auf dem Konto. Top-Scorer der Towerstars ist der Kanadier Matthew Santos mit 37 Scorerpunkten (15 Tore/22 Vorlagen). Verzichten muss Trainer Bo Subr derzeit auf Backup Nico Pertuch (U20 WM) sowie auf den gesperrten Nick Latta.

EV Landshut: Die Mannschaft von Trainer Heiko Vogler stand über den Jahreswechsel auf dem sechsten Tabellenplatz und konnte nach 32 gespielten Partien 49 Punkte einfahren. Top-Scorer bei den Niederbayern ist der Schwede Tor Immo mit 34 Punkten (12 Tore/22 Vorlagen). Verletzungsbedingt mussten die Landshuter zuletzt auf den US-Amerikaner Jack Derumus verzichten und haben dafür dessen Landsmann Nicholas Hutchison (3 Spiele 1 Tor) nachverpflichtet. Verletzungsbedingt fehlten dazu auch Luca Zitterbart und John Rogl. Bei der U20 WM sind dazu noch Linus Brandl und

