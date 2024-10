ESVK trifft am Mittwochabend auf die Starbulls Rosenheim

Kaufbeuren. (PM ESVK) Nach dem ersten 6-Punktewochenende des ESV Kaufbeuren in der noch jungen DEL2 Saison 2024/2025 mit Siegen in Crimmitschau und gegen die...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Nach dem ersten 6-Punktewochenende des ESV Kaufbeuren in der noch jungen DEL2 Saison 2024/2025 mit Siegen in Crimmitschau und gegen die Selber Wölfe, geht es für die Joker am Mittwochabend (Donnerstag Feiertag) schon in das nächste Heimspiel, dabei sind die Starbulls Rosenheim in der Wertachstadt zu Gast.

Am Freitagabend steht dann schon das Derby in Landshut (19:30 Uhr) und am Sonntag der Klassiker gegen die Ravensburg Towerstars (18:30 Uhr) in der energie schwaben arena auf dem Programm.

Der Kader der Joker:

Trainer Daniel Jun kann am Mittwoch im Spiel gegen die Starbulls Rosenheim das erste Mal auf seinen Neuzugang Tomas Schmidt zurückgreifen. Ansonsten fehlt verletzungsbedingt weiterhin Alexander Thiel.

Der Gegner der Joker:

Starbulls Rosenheim. Die Mannschaft von Trainer Jari Pasanen wurde zur neuen Saison auf einigen Positionen verändert. Im Tor setzen die Rosenheimer auf den Finnen Oskar Autio und auf das Eigengewächs Patrik Mühlberger. In der Defensive stehen neben Top-Verteidiger Shane Hanna weiter Maximilian Vollmayer, Dominik Tiffels, Hagen Kaisler und Dominik Kolb zur Verfügung. Neu sind Pascal Zerressen, Simon Gnyp und Zack Dybowski an der Mangfall. Im Sturm haben sich die Starbulls mit Ville Järveläinen (deutscher Pass), Ludwig Nirschl, Fabian Kuqi, Travis Ewanyk und ex-Joker Charlie Saurault verstärkt. Dazu gesellen sich die bekannten Gesichter um Kapitän C.J. Strech, Manuel Strodel, Norman Hauner und auch Lukas Laub.

EV Landshut. Bei den Niederbayern steht mit Jonas Langmann weiterhin ein absoluter Top-Torhüter im Kasten. Als Backups stehen die sehr talentierten Philipp Dietl und Johannes Kurrer parat. In der Defenisve gab es in der Mannschaft von Trainer Heiko Vogler kaum Veränderungen im vergleich zum Vorjahr. Neu ist Rückkehrer Alexander Dersch, der nach einer Saison Bad Nauheim zurück an den Gutenbergweg wechselte. Dazu stehen weiterhin Kapitän Nick Pageau, Wade Bergmann, John Rogl, Andreas Schwarz oder auch Tobias Echtler im Kader des EVL. Aufgrund einer schwerern Verletzung fehlt mit Luca Zitterbart ein sehr guter Defender für einen längeren Zeitraum. Im Sturm gab es mit Jack Olin Doremus einen weiteren Rückkehrer, der US-Amerikaner kehrte aus Bietigheim zu seiner ersten Europastation zurück nach Niederbayern. Mit Tor Immo konnten die Landshuter dazu einen absoluten Top-Ausländer in die DEL2 holen. Der Schwede überzeugte schon in der Saison 2022/2023 beim EHC Freiburg auf ganzer Linie. Ein weiterer Kontingentspieler ist der Finne Jesse Koskenkorva. Dazu stehen u.a. noch David Zucker, Benjamin Zientek, Julian Kornelli (derzeit Verletzt), David Stieler oder mit Yannick Wenzel auch ein Neuzugang aus Frankfurt im Kader des EVL.

Ravenburg Towerstars: Die Oberschwaben haben mit Bohuslav Subr einen neuen Trainer an der Bande stehen. Der schon sehr ausgewogene Kader wurde zur neuen Spielzeit nochmals gezielt verstärkt. Im Sturm sind die drei Kontingentspieler Erik Karlsson aus Schweden, sowie die Kanadier Mathew Santos und Adam Payerl neu bei den Towerstars. Auf dem Deutschen Sektor sind ex-Joker und der neue Kapitän Maximilian Hadraschek, die Brüder Louis und Nick Latta oder auch Fabian Dietz große Stützen in den Sturm-Reihen der Oberschwaben. In der Defensive ist vor allem Rückkehrer Simon Sezemsky zu nennen, der wie Julian Eichinger eine starke Waffe im Powerplay der Puzzlestädter ist. Dazu stehen neben Julian Eichinger mit Florin Ketterer und Denis Pfaffengut noch zwei weitere Defensiv-Spezialisten im Kader der Ravensburger. Auf der Torhüterposition können die Towerstras auf Ilja Sharipov und Nico Pertuch zurückgreifen.