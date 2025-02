ESVK trifft am Freitagabend auf Krefeld und fÃ¤hrt am Sonntag nach Rosenheim

Kaufbeuren. (PM ESVK) Nur noch vier Spieltage sind in der DEL2 Hauptrunde 2024/2025 zu absolvieren und für den ESVK um Stürmer Joey Lewis heißt es dabei so viele Punkte wie möglich einsammeln, um sich doch noch für die Pre-Playoffs zu qualifizieren.

In der aktuellen Tabelle liegen die Joker dabei punktgleich mit dem Tabellenzehnten EHC Freiburg auf dem elften Platz. Am Freitag erwarten die Kaufbeurer dann dabei den Tabellenvierten Krefeld Pinguine zur Prime-Time um 19:30 Uhr in der energie schwaben arena. Am Sonntag geht es für die Wertachstädter dann an die Mangfall. Um 17:00 Uhr steht dort das Auswärtsspiel beim Tabellenfünften Starbulls Rosenheim auf dem Programm.

Der Kader des ESVK:

Chef-Trainer Leif Carlsson kann am Wochenende wohl wieder auf Daniel Fießinger und Samir Kharboutli bauen, die zuletzt leider krankheitsbedingt aussetzen mussten. Auch bei Dani Bindels und Jacob Lagacé sieht es nach einer möglichen Rückkehr in den Spieltagskader aus. Jakob Peukert ist nach überstandener Unterkörperverletzung aktuell auch wieder auf dem Eis, ein Einsatz am Wochenende kommt aber vermutlich noch nicht in Frage. Neben Ryan Valentini, der gestern in München operiert wurde, wird auch Leon Sivic aufgrund einer Oberkörperverletzung bis zum Saisonende pausieren müssen.

Die Gegner am Wochenende:

Krefeld Pinguine: Die Pinguine um ihren Chef-Trainer Thomas Popiesch stehen vier Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde als Tabellenvierter mit 87 Punkten sicher in den Top-Sechs. Platz drei (Ravensburg 89 Punkte) und Platz zwei (Kassel 93 Punkte) sind dazu auch noch in realistischer Reichweite. Top-Scorer der Pinguine ist der Kanadier Max Newton mit 62 Scorerpunkten. Mit Davis Vandane stellen die Krefelder dazu auch den Spieler mit der besten Plus/Minus Bilanz von +32 in der ganzen DEL2.

Starbulls Rosenheim: Das Team von Trainer Jari Pasanen liegt in der Tabelle auf dem fünften Platz und ist zwar rechnerisch noch nicht ganz sicher in den Top-Sechs, bei neun Punkten Vorsprung dürften die Rosenehimer aber mit Sicherheit auch am Ende der Hauptrunde unter den ersten sechs der Tabelle stehen. Top-Scorer der Oberbayern ist C.J. Strech mit 53 Punkten, der mit 41 Vorlagen sogar der beste Vorlagengeber der gesamten DEL2 ist. Dazu stellen die Rosenheimer mit Oskar Autio den DEL2 Torhüter mit der besten Fangqoute (93,24 Prozent).

