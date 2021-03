ESVK: Spielemarathon steht auf dem Programm

Kaufbeuren. (PM ESVK) Sechs Spiele in elf Tagen. Die DEL2 nimmt kurz vor dem Ende der Hauptrunde noch einmal richtig Fahrt auf und legt...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Sechs Spiele in elf Tagen. Die DEL2 nimmt kurz vor dem Ende der Hauptrunde noch einmal richtig Fahrt auf und legt einen wahren Spielemarathon hin.

Binnen elf Tagen werden die regulären Spieltage 41,42,43,44,45 sowie aus ESVK Sicht ein Nachholspiel von 7. Spieltag absolviert. Der ESV Kaufbeuren startet in diesen Marathon mit einem Heimspiel gegen die Heilbronner Falken und bestreitet dann drei Auswärtsspiele in Folge der Reihe nach in Landshut, Bad Nauheim und Crimmitschau, ehe zwei Heimspiele gegen Bietigheim und Freiburg auf dem Programm stehen.

Nach einem punktetechnisch gesehen erfolgreichen Monat Februar sind die Joker mit sieben Punkten aus drei Spielen auch sehr gut in den Monat März gestartet. Der ESV Kaufbeuren steht daher derzeit mit 61 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz der DEL2.

Heimspiel gegen Heilbronn

Am Freitagabend gastieren die Heilbronner Falken in der erdgas schwaben arena. Spielbeginn gegen den Tabellenzehnten ist dabei um 19:30 Uhr.

Drei Auswärtsspiele in Folge

Am Sonntag steht für den ESVK das Derby in Landshut an. Spielbeginn beim Tabellendreizehnten ist um 17:00 Uhr. Zwei Tage später, am Dienstagabend, sind die Joker dann beim derzeitigen Tabellenvierzehnten in Bad Nauheim zu Gast. Erstes Bully in der Wetterau ist um 19:30 Uhr. Wiederum zwei Tage später gastieren die Wertachstädter in Crimmitschau. Spielbeginn bei den Westsachsen, die aktuell den achten Platz in der DEL2 Tabelle innehaben, ist um 20:00 Uhr.

Wie geht der ESVK in die kommenden Spiele

Aus der medizinischen Abteilung gab es diese Woche erfreuliche Nachrichten. Die Verletzung von Julian Eichinger aus dem Spiel in Ravensburg hat sich glücklicherweise als nicht schwerwiegend herausgestellt. Der spielstarke Verteidiger wird aller Voraussicht nach auch am Wochenende wieder einsatzfähig sein. Ansonsten muss Trainer Rob Pallin weiterhin auf Stefan Vajs, Maximilian Meier und Markus Schweiger verzichten.