ESVK: Shutout für Rihards Babulis beim 2:0 Heimsieg gegen die Tölzer Löwen

Kaufbeuren. (PM ESVK) Das Eröffnungsspiel der Oberliga-Saison 2026/2027 startete am ungewohnten Donnerstagabend in der energie schwaben arena.

Zu Gast waren die Tölzer Löwen. Im Kader von ESVK-Coach Sebastian Buchwieser fehlte verletzungsbedingt Yannik Burghart. Im Tor startete Rihards Babulis. Die Joker behielten mit einem 2:0 Sieg die Punkte vor 3.136 Zuschauern (ausverkauft) in Kaufbeuren. Rihards Babulis feierte somit seinen ersten Shutout diese Saison.

Vor der Partie wurde zunächst der Oberliga-Pokal auf der Eisfläche präsentiert. Ebenso positiv zu erwähnen sei eine tolle Choreo des Kaufbeurer Fanblocks. Dann folgte eine Schweigeminute für den kürzlich verstorbenen Manfred Hamann, welcher ein langjähriger und treuer Weggefährte des ESVK sowie ehemaliger Betreuer der Juniorenmannschaft war.

Das Spiel startete, wie zu erwarten war, mit hohem Tempo auf beiden Seiten. Der Scheibenbesitz verschob sich von Minute zu Minute immer weiter in Richtung der rot-gelben Hausherren. Die Joker setzten sich in der Offensivzone fest und sollten sich schlussendlich auch dafür belohnen. Nach einem temporeichen Vorstoß durch Sami Blomqvist kam der Puck zu Maximilian Hops, der für Maximilian Renner an der blauen Linie ablegte. Der Routinier schlenzte in Richtung Tölzer Tor, wo der Puck letztendlich hinter Matthias Bittner zum 1:0 einschlug. Die nächste gute Chance hatten die Joker durch Andrew Yogan, nach einem Zuckerpass von Julian Eichinger vor das Tor. Der Mann mit der Nummer zwölf schaffte es aber nicht, Matthias Bittner auszutanzen. Die erste Strafzeit der Partie erhielt Sandro Schönberger auf Seiten der Tölzer Löwen, nachdem er Max Oswald in der elften Minute ein Bein stellte. Die Joker ließen sich auch in Überzahl nicht lumpen. So passte Eero Elo quer durch den Slot zu Andrew Yogan, der sogleich wieder zurückspielte, ehe der finnische Neuzugang per Direktschuss das 2:0 perfekt machte. Die Tölzer Löwen waren zu diesem Zeitpunkt wie vom Spiel abgemeldet, bäumten sich anschließend aber nochmal auf. Jedoch schützte die rot-gelbe Verteidigung das Tor erfolgreich. Rihards Babulis war zudem jederzeit zur Stelle, falls doch ein Schuss durchkam.

Das zweite Drittel startete erneut mit hohem Druck der Joker. Sämtliche Befreiungsversuche der Löwen landeten postwendend wieder in der Tölzer Zone. Die Hausherren feuerten aus jeder Position und Lage auf das Tölzer Tor, konnten diese Chancen aber bis zu diesem Zeitpunkt nicht verwerten. Mitte des Drittels erhöhten die Gäste ihrerseits den Offensivdruck, konnten aber ebenso nichts Zählbares daraus machen. Nach der Powerbreak flachte der Spielverlauf etwas ab. Lediglich in Minute 36 hatte zunächst Andrew Yogan eine tolle Chance, welche Matthias Bittner sowie den Nachschuss von Liron-Alec Pellizzari jedoch glänzend parierte. Es folgte die zweite Drittelpause.

Tölz startete besser in den letzten Spielabschnitt. Sie schafften es, den ESV Kaufbeuren in Bedrängnis zu bringen, was aber nicht lange anhielt. Die Partie war bis zum Schluss ausgeglichen. Mitte des Drittels feuerte William Eriksson aus dem Slot einen Direktschuss in Richtung Gästetor, verfehlte aber knapp. Auf der anderen Seite hatte Yannick Wenzel eine Top-Chance, als er alleine auf Rihards Babulis zufuhr. Seinen Rückhandschuss parierte dieser jedoch glänzend. Zwei Minuten vor Schluss erhielt Alexander Fichtner eine Strafzeit wegen Beinstellens. Der ESV Kaufbeuren nahm daraufhin die Auszeit. Eine Minute später musste Sami Blomqvist in die Kühlbox, ebenfalls wegen Beinstellens, woraufhin die Tölzer Löwen die Auszeit nahmen und den Torwart zogen. Dies führte nicht mehr zum gewünschten Erfolg. Somit war der Endstand von 2:0 für den ESV Kaufbeuren besiegelt.

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