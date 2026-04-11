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ESVK setzt Ausrufezeichen auf der Trainerposition

11. April 20261 Mins read55
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Tobias Peukert und Sebastian Buchwieser (re.) - © Alex Winterholler
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Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESV Kaufbeuren kann mit Sebastian Buchwieser seinen neuen Chef-Trainer für die Saison 2026/2027 vorstellen.

Der gebürtige Mittenwalder coachte zuletzt für fünf Jahre die Blue Devils Weiden. Mit den Oberpfälzern konnte er dabei die Oberligameisterschaft und den Aufstieg in die DEL2 feiern.

Als dreimaliger Trainer des Jahres in der Oberliga Süd (2018/2019, 2021/2022, 2023/2024) und als Trainer des Jahres in der DEL2 (2024/2025) ausgezeichnet, übernimmt der 46 Jahre alte Erfolgscoach nun den ESV Kaufbeuren. Wie schon angekündigt wird Sebastian Buchwieser, der auch schon seit einem längeren Zeitpunkt Kenntnisse über die Planungen für die Saison 2026/2027 hatte, zusammen mit Geschäftsführer Tobias Peukert ab Vertragsbeginn am 1. Mai auch vorerst die Aufgaben der sportlichen Leitung übernehmen.

ESVK-Geschäftsführer Tobias Peukert dazu: „Sebastian Buchwieser war unser absoluter Wunschkandidat für die Trainerposition. Wir sind sehr glücklich und auch etwas stolz darauf, dass wir einen Trainer mit einer solchen Reputation für uns gewinnen konnten. Er kennt sowohl die Oberliga wie auch die DEL2 bestens und weiß was es in beiden Ligen braucht, um dementsprechend erfolgreich zu sein.“

Sebastian Buchwieser zu seinem Engagemt beim ESVK: „Ich freue mich sehr auf die große, schöne, aber auch herausfordernde Aufgabe, einen solchen Traditionsverein coachen zu dürfen. Wir werden alles dafür tun, dass wir in der kommenden Saison eine Mannschaft auf dem Eis haben, mit der sich die Fans identifizieren können – eine Mannschaft, die eine Kaufbeurer Identität hat und dazu schönen, unterhaltsamen und auch erfolgreichen Sport bieten kann.“

Aktuell ist Sebastian Buchwieser auch einer von drei Co-Trainern von Bundestrainer Harold Kreis in der ersten Phase der WM-Vorbereitung der deutschen Eishockey Nationalmannschaft. Dabei bestreitet das DEB Team zwei Testspiele in Karlsbad gegen Tschechien.

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