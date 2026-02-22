ESVK schlägt die Eisbären Regensburg mit 7:3 – Doppelpack von Neuzugang Travis Turnbull

Kaufbeuren. (PM ESVK) Am 48. Spieltag gastierte der Tabellensechste, die Eisbären Regensburg, in der energie schwaben arena.

Die Joker mussten dabei weiterhin auf die verletzten Spieler Jere Laaksonen, Max Oswald und Yannik Burghart verzichten; alle drei sollen aber am Dienstag wieder vollständig in den Trainingsbetrieb zurückkehren. Ebenfalls nicht einsatzfähig waren die Kontingentspieler Joe Cassetti, Dartagnan Joly und Henri Kanninen. Krankheitsbedingt fehlten Sami Blomqvist und Jakob Peukert. Im Tor stand Cody Porter. Vor kanpp über 2200 Zuschauern siegte der ESVK beim Heimdebüt von Travis Turnbull mit 7:3.

Die Gäste hatten dann im ersten Wechsel gleich eine dicke Chance. Sean Giles scheiterte, nachdem er im hohen Slot freigespielt wurde, mit seinem Schuss an der Latte und setzte damit ein erstes Ausrufezeichen in der Partie. In der Folge egalisierten sich die beiden Mannschaften weitgehend, was nur durch zwei Powerplays und zwei Tore unterbrochen wurde. Zuerst konnten die Regensburger ein Überzahlspiel in der siebten Minute nutzen. Corey Trivino nutzte dabei einen Abpraller und brachte seine Farben mit 0:1 in Führung. Die Joker konnten dann aber, ebenfalls im Powerplay agierend, schnell ausgleichen. Nikolaus Heigl verwandelte einen Abpraller nach einem Schuss von Travis Turnbull zum 1:1-Ausgleichstreffer in der 10. Minute. In der Folge war die Partie, wie schon angesprochen, sehr ausgeglichen. Die Regensburger hatten durch Corey Trivino noch die wohl beste Chance im ersten Abschnitt; er scheiterte mit seinem Direktschuss an Cody Porter. Auf Seiten der Joker hatte Brent Radeke ebenfalls eine gute Chance, scheiterte aber an Konrad Fiedler. So ging es mit dem Spielstand von 1:1 auch in die erste Pause.

Was im zweiten Abschnitt mit dem ESVK passierte, war nahezu sensationell. Die Joker mussten in der 25. Minute ein Unterzahlspiel überstehen, in dem die Eisbären mehrfach die Chance auf den Führungstreffer hatten. Doch entweder war Cody Porter zur Stelle oder ein Kaufbeurer Verteidiger, wie zum Beispiel Bernhard Ebner, der eine Scheibe noch von der Linie kratzte. Dieses Penalty-Killing schien beim ESVK Kräfte freizusetzen. Binnen zwei Minuten stellten die Joker den Spielstand von 1:1 auf 4:1. Den Anfang machte in der 31. Minute Travis Turnbull. Der Neuzugang der Joker reagierte nach einem Sololauf von Tyson McLellan am schnellsten, als nach seinem Abschlussversuch die Scheibe von einem Regensburger Verteidiger vor dem Tor vertändelt wurde. Nur 72 Sekunden später war es Alec Zawatsky, der frei vor Konrad Fiedler zum 3:1 einnetzen konnte. Die perfekte Vorarbeit kam dabei von Vadim Schreiner. Dem nicht genug, traf dann auch noch Pavel Nikitins: Bei einer angezeigten Strafe gegen die Eisbären vernaschte der Youngster den Regensburger Schlussmann gekonnt und stellte 47 Sekunden nach dem 3:1 den Spielstand auf 4:1. In der 35. Minute mussten die Allgäuer dann ein weiteres Mal in Unterzahl agieren und überstanden diese Phase wieder ohne Gegentor. Ein eigenes Powerplay nach 39 Minuten nutzten die Joker schließlich für ihren fünften Treffer. Klausi Heigl brachte die Scheibe mit einer schönen Einzelaktion in die Offensivzone und fand dabei den im Slot freistehenden Travis Turnbull. Der Deutsch-Kanadier ließ sich diese Chance nicht entgehen und traf mit einem platzierten und harten Handgelenkschuss zum 5:1.

Im Schlussabschnitt sollte es für die Joker fast so weitergehen wie im Mitteldrittel. Die Regensburger hatten die erste große Chance, aber Cody Porter rettete im Zusammenspiel mit Paul Mayer die Situation. Kaum kamen die Wertachstädter in der Offensive wieder zum Zug, lag die Scheibe auch schon zum sechsten Mal im Tor der Regensburger. Vorausgegangen war ein schöner Konter über Travis Turnbull und Maximilian Hadraschek, der Max Kislinger vor dem Tor so in Szene setzen konnte, dass dieser nur noch den Schläger hinhalten musste – und es stand 6:1. Auch der nächste Angriff der Joker saß. Nikolaus Heigl fälschte dabei einen Schuss von Rio Kaiser in den linken Torwinkel ab und stellte den Spielstand in der 46. Minute auf 7:1. Grundsätzlich muss man auch als Kaufbeurer sagen, dass die Regensburger nicht schlecht spielten und immer wieder zu guten Chancen kamen, die Joker jedoch in diesem Spiel einfach viel effektiver waren. Kurz vor dem Ende der Partie kamen die Regensburger dann mit einem Doppelschlag zu zwei Toren. Donat Peter traf in der 55. Minute zum 7:2, und nur 40 Sekunden später traf Constantin Ontl zum 7:3. Am verdienten Sieg der Allgäuer sollte dies natürlich nichts mehr ändern. Der ESVK kam somit am 47. und 48. Spieltag zu seinem ersten Sechs-Punkte-Wochenende. Ein Wochenende, das Fans, Spielern und Verantwortlichen Hoffnung im Abstiegskampf geben sollte.