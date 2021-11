ESVK reist in die Wetterau

Kaufbeuren. (PM ESVK) Nach dem am Wochenende in der DEL2 aufgrund des IIHF-Breaks keine Spiele stattfanden, geht es am Dienstagabend nun schon mit dem...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Nach dem am Wochenende in der DEL2 aufgrund des IIHF-Breaks keine Spiele stattfanden, geht es am Dienstagabend nun schon mit dem Spielbetrieb in der DEL2 weiter.

Erfreulich war in der Pause dabei, dass die Deutsche Nationalmannschaft sich beim Deutschland-Cup in Krefeld mit drei Siegen den Turniersieg sichern konnte. Auch die U20 Nationalmannschaft mit den ESVK Spielern Markus Schweiger und Yannik Burghart im Aufgebot konnte ihr Vier-Nationen-Turnier in Norwegen auf dem ersten Platz abschließen.

Auswärtsspiel in Bad Nauheim

In der DEL2 steht nun aber wie schon erwähnt am Dienstagabend der 14. Spieltag auf dem Programm. Für den ESV Kaufbeuren geht es dabei nach Hessen zum EC Bad Nauheim. Der EC Bad Nauheim liegt aktuell mit 27 Punkten aus 13 Spielen auf einem starken 2. Tabellenplatz. Die Joker dagegen haben nach 13 Spielen 19 Punkte auf der Habenseite und belegen den siebten Platz in der Tabelle. Spielbeginn im Colonel-Knight-Stadion ist um 19:30 Uhr.

Das Personal

ESVK Trainer Tray Tuomie wird wohl beim ersten Spiel nach der Pause nicht auf seinen kompletten Kader zurückgreifen können. Sicher fehlen wird Yannik Burghart, der sich bei der U20 Nationalmannschaft eine Verletzung zu gezogen hat. Dazu sind einige Akteure derzeit etwas angeschlagen, so dass wohl erst am Spieltag vor der Abfahrt klar sein wird, ob ein Einsatz in Bad Nauheim in Frage kommt.