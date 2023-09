ESVK reist am Freitag nach Dresden – Sonntag Heimspiel gegen Selb

Artikel anhören Kaufbeuren. (PM ESVK) Für den ESV Kaufbeuren stehen am kommenden Freitag und Sonntag die DEL2 Spieltage drei und vier auf der Agenda....

Kaufbeuren. (PM ESVK) Für den ESV Kaufbeuren stehen am kommenden Freitag und Sonntag die DEL2 Spieltage drei und vier auf der Agenda.

Am Freitagabend steht dabei das Auswärtsspiel bei den Dresdner Eislöwen an. Am Sonntag erwarten die Buron Joker dann die Selber Wölfe (Spielbeginn 18:30 Uhr) in der energie schwaben arena.

Der Kader der Joker:

Nach einem kleinen Rückschlag ist der Einsatz von ESVK Top-Scorer John Lammers derzeit noch fraglich. Sein Einsatz wird sich erst am Freitagmorgen entscheiden. Krankheitsbedingt fehlte zuletzt auch Sten Fischer im Training. Somit ist ein Einsatz des jungen Verteidigers ebenfalls noch fraglich.

Die Gegner der Joker:

Dresdner Eislöwen: Die Eislöwen aus der sächsischen Landeshauptstadt haben ähnlich wie die Joker nur wenige Veränderungen an ihrem Kader vorgenommen und dürften daher auch zu dieser frühen Saisonphase schon gut eingespielt sein. Die Kontingentspieler kommen alle samt weiter aus Schweden und sind mit den Stürmern David Rundqvist und Johan Porsberger sowie den Defendern David Suvanto und Simon Karlsson auch personell gegenüber zur Vorsaison unverändert. Neuzugänge bei den Eislöwen sind unter anderen Lukas Koziol, der Bruder von ESVK-Verteidiger Fabian sowie unter anderem noch die Stürmer Daniel Bindels, Vincent Hessler und Georgiy Saakyan. Ein weiterer neuer Eislöwe ist zu dem der in Kaufbeuren bekannte Verteidiger Garret Pruden. Im Tor setzen die Dresdner weiter auf Top Goalie Janick Schwendener. Neuer Trainer in der Elbflorenz ist Corey Neilson, der in der DEL2 schon für die Lausitzer Füchse und die Kassel Huskies an der Bande stand.

Selber Wölfe: Die Wölfe haben ihren Kader zur neuen Saison ein hochinteressantes Update verpasst. Mit Frank Hördler haben die Selber ein Eigengewächs zurück in die Heimat geholt, dessen Vita mit über 1.000 DEL-Spielen und neun Meistertiteln mit den Eisbären Berlin sowie dem Gewinn der Olympischen Silbermedaille mit der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 2018, seines gleichen sucht. Dazu kommt mit dem Deutsch-Kanadier Jordan Knackstedt noch ein hochinteressanter und aufhorchender Neuzugang im Sturm hinzu. Auf den Kontingentpositionen sind wie schon zum Ende der letzten Saison im Sturm der Lette Egils Kalns, der US-Amerikaner Nick Miglio und der Kanadier Mark McNeill gesetzt. In der Verteidigung ist mit dem Slowaken Peter Trska, der Punktbeste Verteidiger aus der DEL2 Saison 2022/2023, auch weiter für die Wölfe an der Scheibe. Auf der Torhüterposition sind die Selber mit Michael Bitzer und Michel Weidekamp ebenfalls unverändert aufgestellt. Dazu ist wie schon im Vorjahr auch Sergej Waßmiller Trainer in der Porzellanstadt.

