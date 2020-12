ESVK: Noch drei Spieltage bis Silvester

Kaufbeuren. (PM ESVK) Bis Silvester stehen für die Mannschaft des ESV Kaufbeuren um Kapitän Tyler Spurgeon insgesamt noch drei Spieltage in der DEL2 auf...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Bis Silvester stehen für die Mannschaft des ESV Kaufbeuren um Kapitän Tyler Spurgeon insgesamt noch drei Spieltage in der DEL2 auf dem Programm.

Dabei treffen die Wertachstädter auf den EV Landshut, die Heilbronner Falken und den EHC Freiburg.

Auswärtsspiel in Landshut

Los geht es für den ESVK am Samstagabend mit einem Auswärtsspiel in Landshut. Das Derby beim EVL beginnt dabei um 18:00 Uhr.

Heimspiele gegen Heilbronn und Freiburg

Am Montag erwartet die Mannschaft von Trainer Rob Pallin in der erdgas schwaben arena die Heilbronner Falken. Los geht es um 19:30 Uhr. Nur weitere zwei Tage später, am Mittwochabend, steigt dann schon das nächste Heimspiel der Joker. Dabei ist dann der EHC Freiburg in Kaufbeuren zu Gast. Spielbeginn ist erneut um 19:30 Uhr.

Wie gehen die Joker in die kommenden drei Spiele?

Offen ist derzeit noch, ob Trainer Rob Pallin auf Alexander Thiel, Leon van der Linde und Fabian Koziol zurückgreifen kann. Alle drei sind angeschlagen und ein Einsatz wird sich erst kurzfristig vor den Spielen entscheiden können. Dazu ist Markus Schweiger bekanntermaßen weiter mit der U20 Nationalmannschaft bei der WM in Edmonton aktiv.