Kaufbeuren. (PM ESVK) Am 27. Spieltag ging es für den ESV Kaufbeuren einen Tag vor Weihnachten auf eine lange Busfahrt nach Weißwasser.

ESVK-Trainer Andrew Donaldson konnte dabei wieder auf Top-Scorer Henri Kanninen sowie auf Max Kislinger und Neuzugang Brent Raedeke zurückgreifen. Neben den bekannten Ausfällen von Daniel Fießinger, John Rogl, Sami Blomqvist, Dartagnan Joly und Joe Cassetti gesellten sich auch noch Jonny Tychonick (verletzt, Ausfallzeit noch unklar) und krankheitsbedingt Kapitän Bernhard Ebner hinzu. Im Tor startete erneut Rihards Babulis.

Im ersten Abschnitt benötigten die Joker eine Weile, um in die Partie zu finden. Nach der langen Busfahrt und den Umstellungen in der Defensive, aufgrund der Ausfälle von Bernhard Ebner und Jonny Tychonick, war das jedoch auch nicht sehr verwunderlich. Nachdem die Joker den Anfangsdruck der Füchse überstanden hatten, kamen sie auch das eine oder andere Mal in der Offensive zu Aktionen. Dazu waren auch zwei Überzahlspiele hilfreich. Allerdings hatten die Kaufbeurer im Powerplay so ihre Probleme und konnten nicht wirklich gefährlich vor Anthony Morrone auftauchen. Im weiteren Spielverlauf im ersten Abschnitt neutralisierten sich die beiden Mannschaften jedoch komplett und somit ging es auch mit einem Spielstand von 0:0 in die erste Pause.

Zu Beginn des zweiten Drittels waren die Kaufbeurer dann jedoch noch komplett im Schlafmodus. Nach nur 30 Sekunden hatten die Hausherren drei ganz große Chancen, doch Rihards Babulis war hellwach und konnte seine Mannschaft somit vor einem Rückstand bewahren. Nachdem die Füchse ihren Druck aufrechterhalten konnten und die Joker kein Mittel dagegen fanden, war es nur eine Frage der Zeit, bis ein Treffer fallen sollte. In der 27. Minute war es dann so weit. Top-Scorer Lane Scheidel konnte von hinter dem Tor Clarke Breitkreuz frei im Slot bedienen, und dieser hatte keine Mühe, zum 1:0 einzuschießen. Die Joker versuchten nach dem Gegentreffer auch wieder vermehrt, in der Offensive zum Zug zu kommen, was jedoch auch vermehrt zu Kontern führte, ohne dass man selbst vor dem Tor der Lausitzer gefährlich werden konnte. Dabei mussten die Joker im Verlauf des zweiten Drittels mehrere Zwei-auf-eins- und Drei-auf-zwei-Konter einstecken, die sie jedoch teils gut verteidigen konnten oder bei denen der starke Rihards Babulis noch eingreifen konnte. In der 31. Minute hatten die Wertachstädter dann aus dem Nichts die große Ausgleichschance. Max Hadraschek scheiterte mit einem Nachschuss leider nur am Pfosten und verpasste somit den Ausgleichstreffer. In der 34. Minute durften die Kaufbeurer dann aber doch jubeln. Nach einem gewonnen Bully von Tyson McLellan zog Rio Kaiser direkt von der blauen Linie ab, und die Scheibe schlug auf der Fanghandseite von Anthony Morrone zum 1:1 ein. Lange hielt die Freude bei den Allgäuern jedoch nicht an. Nachdem man in der eigenen Zone einmal mehr die Zuordnung verloren hatte, war es wieder ein Pass von hinter der Grundlinie, der einen freien Spieler vor dem Kaufbeurer Tor fand. Torschütze war der 18-jährige Nikita Knaus, der keine Mühe hatte, die Scheibe zum 2:1 im Tor der Joker zu versenken. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die zweite Pause.

Im Schlussabschnitt zeigten die Joker dann ihre besten 20 Minuten, wurden Sekunden vor dem Ende jedoch doppelt bitter bestraft. Aber der Reihe nach: Die Joker schafften es nun auch immer wieder, die Füchse vom eigenen Tor fernzuhalten und ihrerseits in der Offensive für Gefahr zu sorgen. In einem Powerplay in der 50. Minute kamen die Joker dann zum erneuten Ausgleichstreffer. Nach einem Schuss von Henri Kanninen war es der Neuzugang Brent Raedeke, der den Nachschuss direkt im Kasten der Lausitzer unterbrachte.

Der ESVK hatte nun Lunte gerochen und war, wie schon angedeutet, in den letzten zehn Minuten das etwas bessere Team. Was dann in den Schlussminuten passierte, passt einfach perfekt zur aktuellen Situation beim ESVK. Top-Scorer Henri Kanninen wurde von seinem Gegenspieler, ohne dass er im Scheibenbesitz war, von hinten mit einem Stockschlag in die Kniekehle niedergestreckt. Leider wurde die Aktion von den vier Schiedsrichtern nicht wahrgenommen und somit auch nicht mittels des Videobeweises überprüft. Der Kaufbeurer Top-Scorer konnte die Partie nicht zu Ende spielen. Zu allem Überfluss, anstatt dass die Joker in Überzahl agieren konnten, kassierten sie selbst 30 Sekunden vor dem Ende noch eine Strafe und drei Sekunden vor dem Ende dann auch noch den entscheidenden Gegentreffer zum 3:2-Endstand.

