ESVK mit zwei weiteren Ausfällen.

Kaufbeuren. (PM ESVK) Defender John Rogl hat sich bei seinem Comeback am Sonntag in Weiden leider erneut eine Unterkörperverletzung zugezogen und wird den Jokern voraussichtlich acht Wochen lang fehlen.

Dazu hat sich die Verletzung von Jonny Tychonick bittererweise verschlimmert. Der Kanadier stand eigentlich kurz vor einer Rückkehr in den Kader und wird dem ESV Kaufbeuren jetzt aber noch weitere vier Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Der ESVK wünscht beiden Spielern eine schnelle, aber vor allem komplette Genesung. Come back stronger!

