Home Deutschland DEL 2 ESV Kaufbeuren ESVK mit zwei weiteren Ausfällen.
ESV KaufbeurenInjury list

ESVK mit zwei weiteren Ausfällen.

6. Januar 20261 Mins read24
John Rogl - © ESVK PB
Kaufbeuren. (PM ESVK) Defender John Rogl hat sich bei seinem Comeback am Sonntag in Weiden leider erneut eine Unterkörperverletzung zugezogen und wird den Jokern voraussichtlich acht Wochen lang fehlen.

Dazu hat sich die Verletzung von Jonny Tychonick bittererweise verschlimmert. Der Kanadier stand eigentlich kurz vor einer Rückkehr in den Kader und wird dem ESV Kaufbeuren jetzt aber noch weitere vier Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Der ESVK wünscht beiden Spielern eine schnelle, aber vor allem komplette Genesung. Come back stronger!

