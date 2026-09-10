ESVK: Letztes Testspiel steht auf der Agenda

Kaufbeuren. (PM ESVK) Für die Joker steht am Sonntag um 18:00 Uhr das letzte Testspiel der Vorbereitung 2026/2027 auf dem Programm.

Dabei geht es für den ESVK zu den Erding Gladiators. Das Spiel bei den Oberbayern ist gleichzeitig auch der einzige Test gegen einen Ligakonkurrenten und bildet den Abschluss der Vorbereitungsphase, bevor es am Donnerstag, den 17. September, um 19:30 Uhr in der energie schwaben arena zum Ligaauftaktspiel gegen die Tölzer Löwen kommt. Für das erste Heimspiel der Joker in der Oberliga Süd sind aktuell bereits über 2.500 Tickets verkauft, wobei die Sitzplätze schon ausverkauft sind.

Tickets für die Heimspiele der Joker sind online unter tickets.esvk.de und in allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

ESVK-Trainer Sebastian Buchwieser kann beim Testspiel am Sonntag fast aus dem Vollen schöpfen. Bis auf Yannik Burghart, der weiterhin an einer Unterkörperverletzung laboriert, sind aktuell alle Spieler im Eistraining. Dazu gehören auch die zuletzt noch angeschlagenen Verteidiger Max Kislinger und Jan-Luca Augst sowie Stürmer Max Hops, der krankheitsbedingt das Spiel am vergangenen Sonntag gegen den HC Ambri-Piotta verpasste.

Den Livestream zum Spiel in Erding gibt es auf SpradeTV, die Live-Statistiken zum Spiel sind unter deb-online.live zu finden.

560 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht