ESVK: Letztes Testpiel gegen die Starbulls Rosenheim vor dem DEL2 Hauptrunden Auftakt

Kaufbeuren. (PM ESVK) Lange zieht sich die Vorbereitung auf eine DEL2 Saison gleichermaßen für Spieler und Fans hin.

Nun steht für den ESV Kaufbeuren aber schon das letzte Testspiel vor dem DEL2 Saisonauftakt am 15.09.2023 an. Für die Joker geht es am Freitagabend in der energie schwaben arena um 19:30 Uhr gegen den DEL2 Aufsteiger und amtierenden Oberligameister Starbulls Rosenheim.

Eintrittskarten für die Heimspiele der Joker sind wie gewohnt im Ticket-Online-Shop, in der ESVK Geschäftsstelle, an den Abendkassen und in allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Die Starbulls konnten nach sechs Jahren in der Oberliga Süd in der letzten Saison die Meisterschaft in der Oberliga und den damit verbundenen Aufstieg in die DEL2 feiern. Trainer der Oberbayern ist der sehr erfahrene Deutsch-Finne Jari Pasanen.

Im Kader der Starbulls befinden sich einige bekannte Namen wie unter anderen die Kanadier Tyler McNeely und C.J. Strech, die zusammen mit Norman Hauner auch schon zu früheren DEL2 Zeiten eine brandgefährliche Sturmreihe für die Rosenheimer bildeten. Auf den weiteren Kontingentpositionen setzten die Starbulls noch auf Stürmer Reid Duke und Verteidiger Shane Hanna. Weitere bekannte DEL2 Spieler sind zum Beispiel auch die Verteidiger Denis Shevyerin und Hagen Kaisler sowie die Stürmer Manuel Strodel und Lukas Laub. Im Tor stehen mit Thomas Pöpperle ein sehr erfahrener und mit Christopher Kolarz ein hochtalentierter Goalie im Kader. Für einen Aufsteiger haben die Starbulls Rosenheim auf dem Papier einen wirklich sehr gut besetzten Kader, der in der DEL2 mit Sicherheit eine sehr gute Rolle spielen kann. Für die Joker ist die Partie also vor dem Start der DEL2 Hauptrunde auch eine sehr gute Standortbestimmung.

ESVK Trainer Marko Raita steht für das Spiel gegen die Starbulls nach aktuellen Informationen der gleiche Kader wie beim Testspiel am vergangenen Sonntag gegen den EHC Lustenau zur Verfügung. Verletzungsbedingt fehlt somit aller Voraussicht nach nur Verteidiger Fabian Nifosi.

Das Heimspiel des ESVK gegen den EHC Lustenau läuft wie gewohnt auf Sprade.TV. Liveberichte vom Spiel gibt es dazu auf unserem Instagram Kanal in der Story.

