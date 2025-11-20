ESVK legt nochmal nach: Dominik Groß kommt vom EV Landshut in die Wertachstadt

Kaufbeuren. (PM ESVK) Mit dem 20 Jahre alten Verteidiger Dominik Groß kann der ESV Kaufbeuren einen Neuzugang für die Defensive vorstellen.

Der gebürtige Straubinger ist bereits am Donnerstag in Kaufbeuren eingetroffen und kommt vom DEL2-Ligarivalen EV Landshut ins Allgäu. Mit dem 188 cm großen und 90 kg schweren Rechtsschützen steht den Trainern Andrew Donaldson und Sebastian Osterloh nun eine weitere Option in der Verteidigung zur Verfügung.

Ausgebildet wurde Dominik Groß überwiegend im Nachwuchs des EHC Straubing und des EV Landshut. Weiterhin war er in der abgelaufenen Spielzeit auch in der schwedischen U20-Liga bei Mora IK aktiv. Außerdem kann der Defender trotz seines noch jungen Alters bereits auf 33 Einsätze in der Oberliga Süd für die Passau Black Hawks zurückblicken. In der laufenden DEL2-Spielzeit absolvierte er zudem zehn Pflichtspiele für den EV Landshut.

Dominik Groß wird beim ESV Kaufbeuren mit einem U21 Fördervertrag ausgestattet und mit der Rückennummer 33 auflaufen. Sofern alle lizenztechnischen Voraussetzungen erfüllt sind, kann Dominik Groß am Wochenende auch so gleich eine Option für den Spieltagskader darstellen.

Patrick Reimer, sportlicher Leiter des ESVK dazu: „Nach den zuletzt auch zahlreichen Ausfällen in der Verteidigung, haben wir uns dazu entschlossen, einen weiteren jungen Spieler mit Potenzial mit in den Kader einzubinden. Wir freuen uns, dass sich Dominik Groß jetzt dazu entschieden hat nach Kaufbeuren zu kommen. Wir glauben, dass er sich hier gut einbringen und somit seine Entwicklung weiter vorantreiben kann.“

Dominik Groß zu einem Wechsel nach Kaufbeuren: „Der ESV Kaufbeuren ist ein traditionsreicher Eishockeyverein mit einer hervorragenden Fankultur. Ich sehe diesen Wechsel als Chance, um mich durch entsprechende Eiszeit weiterzuentwickeln. Ich freue mich, ein Teil dieser Mannschaft zu sein und auf alles, was ich mit dem Team und den Fans erleben werde.“

Joker reisen nach Freiburg und erwarten die Lausitzer Füchse

Nach fünf Spielen ohne Sieg erwarten den ESV Kaufbeuren in der DEL2 am Wochenende zwei sehr heiße Duelle. Dabei geht es am Freitagabend für die Joker um Stürmer Max Oswald zuerst nach Freiburg. Spielbeginn in der Echte Helden Arena ist um 19:30 Uhr. Am Sonntag sind dann die Lausitzer Füchse in der energie schwaben arena zu Gast. Los geht es in der Wertachstadt um 17:00 Uhr.

Aus der Kabine:

Zuerst die guten Nachrichten: Jere Laaksonen, Alec Zawatsky, Joe Cassetti und auch Florian Reinwald sind wieder fit und können am Wochenende dementsprechend zum Einsatz kommen. Bei Neuzugang Cody Porter wurden mittlerweile auch alle behördlichen und lizenztechnischen Voraussetzungen erfüllt, so dass der Kanadier am Freitag auch sein Debüt für den ESVK geben kann. Ob vom Kooperationspartner Red Bull München am Wochenende Spieler zum ESVK stoßen werden, ist dagegen aktuell noch unklar. Ob vom Kooperationspartner Red Bull München am Wochenende Spieler zum ESVK stoßen werden, ist aktuell noch unklar.

Die schlechten Nachrichten: Sicher nicht dabei sein werden Daniel Fießinger, Rihards Babulis und John Rogl; alle drei müssen leider verletzungsbedingt passen.

Stimme zu den Spielen am Wochenende von Max Oswald: „Wir spielen gegen zwei Mannschaften, die für uns direkte Konkurrenten im Kampf um den zehnten Platz sind. Freiburg befindet sich in einer fast identischen Situation wie wir, das ist dann schon ein richtungsweisendes Spiel. Uns allen ist die derzeitige Lage total bewusst, auch nach den mehr oder weniger ernüchternden Leistungen am letzten Wochenende. Im Endeffekt geht es jetzt aber nur darum, wieder Siege einzufahren. Alles andere zählt nicht.“

