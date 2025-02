ESVK kassiert 2:4 Heimniederlage gegen die Krefeld Pinguine

Kaufbeuren. (PM ESVK / PM KEV) Der 49. Spieltag stand für den ESV Kaufbeuren in der heimischen energie schwaben arena an.

Zu Gast war der Tabellenvierte, die Krefeld Pinguine. Im Joker Line-up fehlten der erkrankte Dani Bindels, sowie die verletzten Jakob Peukert, Leon Sivic und Ryan Valentini. Fabian Nifosi, Jonas Fischer, sowie Bence Farkas waren für den EV Füssen im Einsatz. Tomas Schmidt sowie Michael Karg standen nicht im Spieltagskader. Dafür waren Samir Kharboutli, Jacob Lagacé und Daniel Fießinger wieder mit dabei. Ebenso war Marvin Feigl wieder für die Joker im Einsatz. Der ESV Kaufbeuren musste sich trotz einer bemerkenswerten kämpferischern Leistung vor 2.401 Zuschauern mit 2:4 geschlagen geben.

Die Partie startete denkbar schlecht für den ESV Kaufbeuren. Bereits in der zweiten Spielminute lief Alexander Weiß über die linke Offensivseite an und zog aus spitzem Winkel einfach Mal ab. Die Scheibe ging punktgenau zwischen der Schulter von Daniel Fießinger und dem Querbalken durch, somit stand es früh 0:1. Wenige Sekunden später checkte Jacob Lagacé seinen Gegenspieler Christian Kretschmann in die Bande, wofür der Kaufbeurer eine fünfminütige Strafe erhielt. Christian Kretschmann spielte nicht weiter. Bei der folgenden Überzahl der Gäste war so ziemlich alles dabei. Colby McAuley hatte eine Konterchance, scheiterte aber an Julius Schulte im Krefelder Kasten. Die Pinguine trafen zwei Mal das Gestänge. Die Joker hielten aggressiv dagegen und konnten mehrmals klären. Einen Treffer hatte das Krefelder Powerplay jedoch nicht zu bieten. Die erste gute Möglichkeit bekamen die Joker nach einem Beinstellen Philip Riefers, wofür dieser zwei Minuten erhielt. In Überzahl kam die Scheibe über Max Oswald und Jamal Watson auf die rechte Offensivseite zu Colby McAuley. Dessen Schlenzer landete vor dem Tor an der Schulter eines Krefelder Verteidigers und rutschte zum 1:1 über die Linie. Weiter ging es mit Krefelder Offensive. Davis Vandane lief über die blaue Linie und ließ den Puck geschickt für Max Newton liegen, wodurch er gleich zwei Kaufbeurer stehen ließ. Der Krefelder Goldhelm zog ab und traf zur 1:2 Führung. Vor der Pause gab es noch Strafzeiten wegen übertriebener Härte gegen Quirin Bader und Torschützen Max Newton. Maximilian Adam setzte noch einen Rückhandschuss an den Pfosten, dann ging es in die Kabinen.

Der zweite Spielabschnitt startete zum Leidwesen des ESV Kaufbeuren ähnlich wie der erste. Marcel Müller lief, nach Kaufbeurer Offensivaktion, über die rechte Seite den Konter an. Er zog ab, Daniel Fießinger konnte nur prallen lassen, Mike Fischer staubte zum 1:3 ab. Wenig später erhielten die Gäste in kurzer Folge zwei Mal zwei Minuten. Der ESVK schaffte es jedoch nicht diese doppelte Überzahl für sich zu nutzen. Mitte des Drittels war es dann Max Oswald der eine kleine Strafe wegen Behinderung erhielt, die wiederum die Krefelder nicht nutzen konnten. Es folgte eine weitere Strafzeit gegen die Joker. Dieses Mal musste Quirin Bader wegen Beinstellens runter. In Krefelder Überzahl lief die Scheibe gut. Sie landete schlussendlich bei Davis Vandane, gegen dessen Direktabnahme in das Kreuzeck Daniel Fießinger machtlos war. Der Spielstand somit 1:4. Wenig später fuhr Fabian Koziol einen Check gegen Jonathan Matsumoto, was diesen zu einem Stockschlag verleitete, der ihm eine kleine Strafe einbrachte. Nach dem erfolglosen rot-gelben Powerplay sollte sich das Kaufbeurer Tor aus dem ersten Drittel fast genau so wiederholen. Philip Riefers erhielt die Strafe, dieses Mal wegen Ellbogenchecks und in Kaufbeurer Überzahl war es erneut Jamal Watson an der blauen Linie der nach rechts zu Colby McAuley passte. Dieser zog direkt ab und traf das Tor im kurzen Kreuzeck. Somit ging es mit einem Spielstand von 2:4 in die zweite Pause.

Der ESV Kaufbeuren kam mit viel Motivation und Tempo aus der Kabine. Gleich zu Beginn feuerten sie mehrmals auf das Gästetor. Das musste man den Jokern zu Gute halten. Sie kämpften unermüdlich und warfen sich in jeden Zweikampf. Danach passierte lange Zeit nicht viel. Es ging hin und her, beide Mannschaften kämpften, etwas Zählbares kam dabei jedoch nicht heraus. Die erste Strafe des Drittels erhielt Joey Lewis wegen hohen Stocks. In eigener Unterzahl schaffte der ESVK zu kontern. Sami Blomqvist hatte viel Platz und zog ab, Jere Laaksonen versuchte den Abpraller aus der Luft zu verwerten, jedoch war Julius Schulte im Krefelder Tor blitzschnell zur Stelle. Krefeld sollte die Überzahl nicht nutzen. Drei Minuten vor Schluss nahm Leif Carlsson die Auszeit und zog Daniel Fießinger, was allerdings nicht mehr zu einem Torerfolg führte. Somit verlor der ESV Kaufbeuren mit 2:4 gegen die Krefeld Pinguine.

Zahlen zum Spiel

ESVK – KEV 2:4 (1:2, 1:2, 0:0)

Tore: 0:1 (1:08) Weiß (Müller, Newton), 1:1 (9:30)(PP) McAuley (Kharboutli, Watson), 1:2 (14:10) Newton (Vandane, Lessio), 1:3 (22:08) Fischer (Müller, Niederberger), 1:4 (30:52)(PP) Vandane (Newton, Müller), 2:4 (35:42)(PP) McAuley (Watson, Kharboutli)

Schüsse: 39:37

Strafminuten: 13:14

Zuschauer: 2401

Stimme zum Spiel

Thomas Popiesch „Es war das erwartete schwere Spiel. Als wir hierherkamen, wussten wir, dass gerade in dieser Phase der Saison auch Kaufbeuren um jeden Punkt kämpft. Sie sind dann im ersten Wechsel auch stark herausgekommen, daher war es gut, dass wir früh eine gute Antwort gefunden und die Führung übernommen haben. Anschließend war es fast über die gesamte Spielzeit ein Hin und Her und sehr von Strafzeiten auf beiden Seiten geprägt. Wir haben uns zwar Chancen erspielt, aber meiner Meinung nach zu viel liegenlassen und hinten zu viel zugelassen. In diesen Phasen hat Julius Schulte heute einen sehr guten Job gemacht, wenn es auf ihn ankam. Im letzten Drittel haben wir defensiv sehr diszipliniert gespielt und weniger Chancen zugelassen. Letztlich denke ich, dass wir verdient gewonnen haben.“

Eishockey-Magazin TV