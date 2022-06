ESVK: Internationales Vorbereitungsprogramm

Kaufbeuren. (PM ESVK) Das Vorbereitungsprogramm des ESV Kaufbeuren für die am 16. September 2022 beginnende DEL2 Saison 2022/2023 ist nun auch finalisiert. Dabei stehen...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Das Vorbereitungsprogramm des ESV Kaufbeuren für die am 16. September 2022 beginnende DEL2 Saison 2022/2023 ist nun auch finalisiert.

Dabei stehen für die Joker insgesamt acht Testspiele auf dem Programm.

Turnier in Südtirol

Das heimische Trainingslager unter der Leitung der beiden neuen Trainer Marko Raita und Daniel Jun beginnt dabei am 15. August 2022. Am Freitag den 19. August findet dann das traditionelle und stets gut besuchte „Erste Öffentliche Eistraining“ des ESVK in der erdgas schwaben arena statt. Am Wochenende 20. und 21. August nehmen die Joker dann, wie schon beim Fanstammtisch im Landgasthof Huberstus angekündigt, an einem 2- Tages-Turnier in Meran teil.

Erster Heimauftritt gegen die Starbulls Rosenheim

Das erste Heimspiel in der erdgas schwaben arena steigt dann am 26. August 2022 um 19:30 Uhr gegen die Starbulls Rosenheim. Das Spiel gegen den Oberligisten aus Oberbayern ist dabei das erste Aufeinandertreffen der beiden Traditionsclubs seit dem Jahr 2017.

Duelle gegen Lustenau, Winterthur, Regensburg und Bietigheim

Weiter geht es für den ESVK dann mit einem Testspiel in Österreich. Am 28. August treffen die Joker dabei in der Reinhalle auf den AlpsHL Club EHC Lustenau. Ein weiteres Heimspiel für die Wertachstädter findet dann am Freitag den 02. September um 19:30 Uhr gegen den Schweizer Zweitligisten EHC Winterthur statt. Daraufhin folgen zwei Auswärtsspiele in Folge. Dabei gastieren die Kaufbeurer am Sonntag den 04. September 2022 beim DEL2 Aufsteiger Eisbären Regensburg, ehe es für die Joker am Mittwoch den 07. September 2022 noch zu einem Duell mit dem DEL Club Bietigheim Steelers kommt. Das Spiel gegen die Ellentaler findet dabei in der Pforzheimer St. Maur Halle statt. Alle Einnahmen aus der Partie werden dabei für einen guten Zweck gespendet. Tickets für das Spiel sind im Ticket-Online-Shop der Pforzheim Bisons erhältlich.

Zum Abschluss Heimspiel gegen DEL2 Aufsteiger Regensburg

Zum Ende der Testspielphase trifft der ESVK dann am Sonntag den 11. September 2022 in der erdgas schwaben arena auf die Eisbären Regensburg. Erstes Bully ist um 18:30 Uhr.