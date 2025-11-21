ESVK immer tiefer im Abstiegsstrudel! Kaufbeuren verliert AuswÃ¤rtsspiel bei Schlusslicht Freiburg

Kaufbeuren. (PM ESVK) Am 17. DEL2-Spieltag der Saison 2025/2026 kam es in der Echte Helden Arena in Freiburg zum Duell zwischen dem EHC Freiburg und dem ESV Kaufbeuren.

In der Tabelle trafen dabei der Letztplatzierte auf den Vorletzten. Am Ende unterlagen die Joker nach einer 0:2-FÃ¼hrung noch mit 5:2.

Der ESV Kaufbeuren konnte sich dem anfÃ¤nglichen Druck der Hausherren, die wie die Feuerwehr aus der Kabine kamen, relativ gut entziehen. ESVK-Neuzugang Cody Porter konnte sich dabei in der Anfangsphase aber auf jeden Fall nicht Ã¼ber zu wenig â€žArbeitâ€œ beklagen. Dazu mussten die Trainer Andrew Donaldson und Sebastian Osterloh bereits nach dem ersten Wechsel ihre Reihen Ã¤ndern, da StÃ¼rmer Joe Cassetti aufgrund einer Verletzung das Spiel nicht weiterfÃ¼hren konnte. So rÃ¼ckte Max Kislinger aus der Verteidigung zurÃ¼ck in den Sturm, damit weiterhin mit vier Sturmreihen agiert werden konnte.

Als sich die Joker dann auch immer mehr in der Offensive zeigten, kassierten die Kaufbeurer in der neunten Spielminute auch die erste Strafe der Partie. Das fÃ¤llige Powerplay konnten die AllgÃ¤uer gut verteidigen, und als die Joker gerade wieder komplett waren, setzten Jason Bast und Bernhard Ebner zu einem Zwei-auf-eins-Konter an. Der Deutsch-Kanadier konnte diesen dann im Nachsetzen zum 0:1 Ã¼ber die Linie drÃ¼cken. In der Folge konnte sich der ESV Kaufbeuren dann auch immer mehr im Drittel der Freiburger festsetzen und kam so auch immer zu guten AbschlÃ¼ssen. Gerade als die Hausherren dann einen starken Wechsel absolvierten, stachen die Joker in der 16. Minute erneut zu. Jason Bast brachte die Scheibe dabei von der linken Bandenecke quer vor das Tor von Patrik Cerveny, und Henri Kanninen brauchte den Puck nur noch zum 0:2 in den Kasten des EHC Freiburg einzuschieben. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die erste Drittelpause.

Der ESV Kaufbeuren verpasste es zu Beginn des zweiten Drittels, den Spielstand frÃ¼h auf 0:3 zu stellen. Bereits nach wenigen Sekunden traf Jason Bast zuerst nur den Pfosten. Im direkten Gegenzug hatten die Joker dann auch etwas GlÃ¼ck, als Eero Elo nach einem Kaufbeurer Scheibenverlust den AuÃŸenpfosten traf. Die nÃ¤chste dicke Chance fÃ¼r den ESVK hatte dann Alec Zawatsky, der bei einem Alleingang an Patrik Cerveny scheiterte. Den nÃ¤chsten Fehler machten die AllgÃ¤uer: Travis Ewanyk wurde im Slot vÃ¶llig frei gelassen und traf in der 23. Minute nach einem Pass von hinter dem Tor zum 1:2-Anschlusstreffer fÃ¼r den EHC Freiburg. Der ESVK hÃ¤tte in der Folge weitere MÃ¶glichkeiten gehabt, wieder auf zwei Tore Abstand zu stellen, was aber trotz guter AnsÃ¤tze und ein paar guter Chancen leider nicht gelang. Beide Mannschaften hatten dann jeweils in einem Powerplay die Gelegenheit, den Spielstand zu verÃ¤ndern, was jedoch nicht gelingen sollte. Den Breisgauern sollte aber noch der Ausgleich gelingen: Nachdem die Joker in der Offensive die Scheibe leichtfertig herschenkten, konnten die Freiburger im Gegenzug mit einem verdeckten und platzierten Schuss in den rechten Torwinkel auf 2:2 stellen. TorschÃ¼tze in der 36. Minute war dabei David Trinkberger. Nach 40 Minuten ging der Spielstand von 2:2 dann auch durchaus in Ordnung.

Was mit dem ESVK dann im Schlussabschnitt passierte, ist kaum noch zu erklÃ¤ren. Die Joker zeigten viele Scheibenverluste und machten es den Hausherren immer wieder sehr einfach, in die Offensive-Zone zu kommen und das Joker-Tor somit unter Druck zu setzen. Ein weiteres Powerplay nach 42 Minuten konnten die Kaufbeurer dabei noch gut verteidigen, aber in der Folge agierten nur noch die Breisgauer, und es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, bis ein Gegentreffer fallen sollte. Es dauerte dann aber bis zur 51. Minute. Zuerst trafen die Freiburger durch Fabian Ilestedt nur die Latte, blieben aber heiÃŸ, holten sich die Scheibe zurÃ¼ck, und nach einem weiteren Torabschluss war es Nikolaus Linsemeier, der seine Farben aus kÃ¼rzester Distanz mit 3:2 in FÃ¼hrung brachte. Wie so oft in dieser Saison schlug es dann binnen kÃ¼rzester Zeit erneut im Kaufbeurer Tor ein. Bei einem schnellen Zwei-auf-eins-Konter traf Shawn O’Donnell zum vorentscheidenden 4:2 fÃ¼r die Breisgauer. Zwischen den beiden Treffern lagen dabei genau 37 Sekunden. Vom ESVK kam auch in den Schlussminuten nicht mehr viel GefÃ¤hrliches, und die Freiburger hatten keine groÃŸe MÃ¼he, das Spiel Ã¼ber die Zeit zu bringen. Dabei gab es sogar noch Chancen, den Spielstand in die HÃ¶he zu schrauben. Eine Minute vor dem Ende traf Fabian Ilestedt, die Joker agierten mit dem sechsten Feldspieler, zum 5:2-Endstand ins leere ESVK-GehÃ¤use.

