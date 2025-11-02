Guter Einstand von Jason Bast beim ESVK mit zwei Scorerpunkten, aber auch er kann die Heimniederlage gegen die Blue Devils Weiden nicht verhindern

Kaufbeuren. (PM ESVK) Am heutigen 14. Spieltag der laufenden DEL2-Saison empfing der ESV Kaufbeuren in der heimischen energie schwaben arena die Blue Devils Weiden.

Todd Warriner musste weiterhin verletzungsbedingt auf Daniel Fießinger, Max Oswald, Florian Reinwald und Joe Cassetti verzichten. Der ESV Kaufbeuren musste sich vor 2.750 Zuschauern mit 2:4 geschlagen geben.

Die Partie startete mit einer Strafzeit für Nicolas Appendino wegen Behinderung. In Überzahl spielten es die Blue Devils klassisch hinter dem Tor aus. Über Tomas Rubes und Manuel Edfelder landete der Puck am linken Bullypunkt bei Tommy Muck, der seine Direktabnahme oben links im Eck zum 0:1 versenkte. Es waren weiterhin die Gäste am Drücker. So lief Noah Samanski recht unbedrängt vor das Kaufbeurer Tor und platzierte zwei Schussversuche. Der letzte prallte von Rihards Babulis zu Cedric Schiemenz, welcher dann das 0:2 perfekt machte. Die Joker ließen sich davon jedoch nicht unterkriegen. Im direkten Gegenzug versuchte Paul Mayer von der rechten Seite in den Slot zu passen. Der Puck prallte von einem Verteidiger zu Max Hadraschek, der seinerseits den Querpass zu Jason Bast spielte. Der Kaufbeurer Neuzugang musste dann nur noch seinen ersten Treffer für die Joker zum 1:2 einschieben. Generell fiel auf, dass die Hausherren versuchten, das Spiel durch Checks und körperliche Dominanz wieder an sich zu reißen. Kurz vor Ende des Drittels erhielt Alec Zawatsky eine Strafzeit wegen Behinderung, die den Weidenern jedoch nichts einbrachte. Danach folgten Strafen gegen beide Mannschaften: Alec Zawatsky musste erneut wegen Behinderung runter, Noah Samanski auf Seiten der Gäste wegen Haltens des Stocks. Dann ging es in die erste Pause.

Der zweite Spielabschnitt startete perfekt für die Blue Devils. Georg Thal schlich sich hinter der Kaufbeurer Verteidigung weg, erhielt das Hartgummi und war dann allein auf weiter Flur. In letzter Konsequenz tunnelte der Ex-Kaufbeurer dann Rihards Babulis und baute die Führung auf 1:3 aus. Kurze Zeit später erhielt Paul Vinzenz die erste Strafe für die Gäste wegen Beinstellens. Die Joker konnten ihren Vorteil jedoch nicht nutzen. Im Anschluss flachte die Partie extrem ab. Beide Mannschaften schafften es so gut wie gar nicht, gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen. Dies änderte sich eine Minute vor Ende des Drittels. Tom Schwarz lief auf der rechten Offensivseite durch, spielte unbedrängt den Querpass zu Fabian Voit, und dieser konnte zum 1:4 einschieben. Dann ging es in die zweite Pause.

Mit dem letzten Drittel versuchten die Joker noch einmal, Schwung in ihr Offensivspiel zu bringen. Dabei half eine Strafzeit gegen Tomas Schmidt wegen Hakens. In Überzahl stand D’Artagnan Joly mittig vor dem Tor, erhielt den Puck und schlenzte völlig frei zum 2:4 ein. Kurz darauf fälschte Jere Laaksonen einen Schuss von Jakob Peukert gefährlich vor Simon Wolf ab, der mit etwas Glück den Puck unter sich begraben konnte. Die Blue Devils gerieten wenig später erneut in Unterzahl, da sie mit zu vielen Spielern auf dem Eis waren. Die Kaufbeurer Überzahl brachte jedoch nichts Zählbares ein. Zwei Minuten vor Ende zog Todd Warriner seinen Torwart und nahm die Auszeit. Einen Empty-Net-Treffer gab es zwar nicht mehr, dafür aber noch einmal eine Strafe gegen die Joker, da Henri Kanninen seinem Gegner das Bein stellte. Die Joker mussten sich somit mit 2:4 geschlagen geben.

