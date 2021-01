ESVK greift wieder ins Spielgeschehen ein

Kaufbeuren. (PM ESVK) Nach einer weiteren Zwangspause stehen für den ESV Kaufbeuren um Verteidiger Julian Eichinger in der DEL2 in den kommenden Tagen drei Spiele auf dem Programm.

Dabei treffen die Joker auf die Ravensburg Towerstars, die Lausitzer Füchse und die Löwen Frankfurt.

Am Sonntag ist der ESV Kaufbeuren dann in der Lausitz zu Gast. Spielbeginn bei den Füchsen in Weißwasser ist um 17:00 Uhr.

Wie gehen die Joker in die kommenden drei Spiele?

Trainer Rob Pallin kann aller Voraussicht nach bis auf die beiden langzeitverletzten Stefan Vajs und Sami Blomqvist auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Markus Schweiger ist von der Weltmeisterschaft in Kanada zurück und die zuletzt noch angeschlagenen bzw. verletzten Spieler Fabian Koziol, Leon van der Linde und Fabian Voit sind ebenfalls wieder im Trainingsbetrieb. Dadurch werden die Trainer, vor allem in der Verteidigung, auch die eine oder andere Härtefall Entscheidung treffen müssen.